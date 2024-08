DIRETTA MARCELL JACOBS FINALE 100 METRI: QUINTO POSTO PER IL CAMPIONE IN CARICA

È terminata la diretta Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri alle Olimpiadi Parigi 2024: finale incredibilmente incerta e medaglia d’oro per l’americano Noah Lyles, che ferma il cronometro a 9.79, battendo il giamaicano Thompson al photofinish. Il bronzo va all’altro americano, Kerley. Marcell Jacobs si classifica quinto con un tempo di 9.85. La prestazione del campione in carica è stata incoraggiante in vista della staffetta, essendo arrivato a soli 6 centesimi dall’oro. Tuttavia, l’italiano ha mostrato segni di zoppia dopo il traguardo, suscitando preoccupazione tra i tifosi. Durante un’intervista ai microfoni Rai, Jacobs ha rassicurato tutti, confermando la sua presenza per la staffetta 4×100. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MARCELL JACOBS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE 100 METRI

ALLE 21.50 CACCIA ALL’ORO PIÙ AMBITO!

È arrivato il momento della diretta Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri alle Olimpiadi Parigi 2024: l’azzurro alla fine è riuscito a centrare la gara per la medaglia e per difendere l’oro incredibile vinto tre anni fa a Tokyo, ma è stata una qualificazione sofferta e sudatissima. Meglio di lui hanno fatto Kishane Thompson (il migliore in assoluto), Oblique Seville, Noah Lyles, Fred Kerley e Letsile Tebogo: Jacobs entra nella finale dei 100 metri con il sesto miglior tempo e, inoltre, essendo arrivato terzo nella sua semifinale ha dovuto aspettare i tempi della seconda batteria, tirando un sospiro di sollievo perché Thompson e Kerley sono andati velocissimo ma non così gli avversari.

Dunque la diretta Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri alle Olimpiadi Parigi 2024 ci sarà, a differenza di quella di Chituru Ali che, da argento europeo in carica, è stato eliminato in modo abbastanza netto; ora la speranza per il campione olimpico in carica è che la condizione migliore sia ritrovata proprio nella gara per le medaglie, e magari che qualcuno di chi ha stupito in semifinale abbia qualcosa meno rispetto a due ore fa. Lo scopriremo tra pochissimo, perché ci siamo davvero: lasciamo che a parlare sia la pista, la diretta Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri alle Olimpiadi Parigi 2024 sta davvero per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

SI SOGNA IL BIS!

La diretta Marcell Jacobs 100 metri Olimpiadi Parigi 2024 sta finalmente per farci compagnia: siamo a domenica 4 agosto alle ore 21:50, sulla pista della capitale francese grande attesa per scoprire se il nostro velocista riuscirà a timbrare un clamoroso bis dopo aver già messo le mani sull’oro olimpico tre anni fa a Tokyo, un successo del tutto inaspettato ma che il nostro Jacobs ha anche saputo replicare con la forse ancor più incredibile medaglia d’oro vinta nella staffetta 4×100, aiutato in questo caso da Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu.

Un uno-due che Marcell Jacobs ha ottenuto anche poco tempo fa agli Europei di Roma, ma naturalmente la rassegna continentale è ben diversa: qui nella diretta Marcell Jacobs 100 metri siamo alle Olimpiadi Parigi 2024 e il ragazzo di Desenzano si deve confrontare con avversari da tutto il mondo, assolutamente agguerriti come già abbiamo avuto modo di vedere in semifinale. Anche per questo motivo non è riuscito a qualificarsi Chituru Ali, ma ora vedremo perché bisogna parlare della diretta Marcell Jacobs finale 100 metri Olimpiadi Parigi 2024, la gara più attesa nel programma dell’atletica e per di più con il campione in carica che è italiano.

DIRETTA MARCELL JACOBS FINALE 100 METRI: LE SPERANZE DELL’AZZURRO

Ci siamo quasi per la diretta Marcell Jacobs finale 100 metri Olimpiadi Parigi 2024: bisogna dire che le indicazioni arrivate dalle semifinali non sono confortanti per il velocista che difende la medaglia d’oro, il tempo di ingresso di Jacobs è stato il sesto ma soprattutto l’azzurro ha dovuto aspettare l’ultima semifinale per scoprire se fosse effettivamente qualificato alla finale. Un Jacobs che non è partito benissimo e che per metà gara ha dato la sensazione di non riuscire a timbrare l’obiettivo; poi però si è ripreso e ha messo a segno un 9’’92 che rappresenta comunque il primato stagionale, a conferma che la condizione sta tornando.

La domanda è: basterà per ottenere anche solo una medaglia? La sensazione è che avversari come Noah Lyles, Fred Kerley, Kishane Thompson abbiano decisamente di più, e ci siano altri rivali che possono arrivargli davanti. La diretta finale Marcell Jacobs 100 metri Olimpiadi Parigi 2024 ci dirà tra poco cosa succederà: speriamo chiaramente che l’azzurro possa ripetere il capolavoro di Tokyo o che almeno riesca a salire sul podio, mettiamoci comodi perché tra poco ci siamo davvero con il grande spettacolo dell’atletica olimpica e della finale dei 100 metri con Marcell Jacobs.