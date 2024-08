DIRETTA NADIA BATTOCLETTI FINALE 5000 OLIMPIADI 2024 PARIGI

È tempo della diretta Nadia Battocletti nella finale 5000 metri alle Olimpiadi 2024 Parigi: l’azzurra sarà impegnata nella caccia alle medaglie a partire dalle ore 21:15 di lunedì 5 agosto 2024. Sarà difficile, a dire il vero però non impossibile: stiamo pur sempre parlando di un’atleta che agli Europei di Roma ha fatto doppietta vincendo sia i 5000 che i 10000, dunque a livello continentale si è rivelata la più forte anche se poi naturalmente la concorrenza aumenterà in questa diretta dei 5000 metri alle Olimpiadi 2024 Parigi.

Grande tennis italiano alle Olimpiadi Parigi 2024/ Pietrangeli: "Adesso siamo noi i numeri 1!" (esclusiva)

Tuttavia, ci speriamo: infatti la diretta Nadia Battocletti inizia con la ventiquattrenne trentina che è stata in grado di timbrare il terzo tempo complessivo in batteria. Può significare qualcosa oppure no, intanto soltanto in due sono state in grado di rimanerle davanti e questa sera valuteremo quello che succederà sulla pista della capitale francese, quando finalmente la diretta Nadia Battocletti nella finale 5000 metri alle Olimpiadi 2024 Parigi ci farà compagnia e potremo dire se l’Italia avrà vinto un’altra medaglia nell’atletica ed eventualmente di quale metallo.

Diretta Daisy Osakue/ Finale lancio del disco Olimpiadi Parigi 2024 streaming video Rai (oggi 5 agosto)

DIRETTA NADIA BATTOCLETTI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE 5000

Come sempre la diretta Nadia Battocletti nella finale dei 5000 metri alle Olimpiadi 2024 Parigi sarà trasmessa in chiaro all’interno della programmazione dell’atletica: l’appuntamento sarà infatti su Rai Due o Rai Sport a seconda di quali saranno gli eventi che andranno in contemporanea, ricordando ovviamente la possibilità di seguire questa gara anche sui principali canali di Eurosport, ai numeri 210 e 211 del satellite e di conseguenza in abbonamento, così come saranno a pagamento le piattaforme Discovery Plus, DAZN, Now Tv e Tim Vision per la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi la mobilità tramite il sito o l’app ufficiali di Rai Play.

Gregorio Paltrinieri si ritira dopo l’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024?/ “Volevo lasciare da vincente…”

DIRETTA NADIA BATTOCLETTI: MEDAGLIA POSSIBILE?

La diretta Nadia Battocletti nei 5000 alle Olimpiadi 2024 Parigi è una finale davvero molto attesa, perché la trentina è una delle atlete di punta della spedizione italiana: come già detto il biglietto da visita è straordinario perché c’è la doppietta d’oro agli Europei di Roma, alle Olimpiadi la Battocletti ha poi dimostrato una buona forma correndo la sua semifinale in 14’57’’65, e risultando appunto terza come tempo complessivo di ingresso in una finale in cui adesso spera davvero di andare a prendersi la medaglia.

Chi è rimasto davanti all’azzurra? La campionessa mondiale in carica Faith Kipyegon e l’olandese Sifan Hassan, presumibilmente la più temibile perché difende l’oro olimpico vinto tre anni fa: chiaramente si tratta di due avversarie che la Battocletti sapeva già che avrebbero potuto arrivarle davanti, quel che conterà eventualmente sarà mettere alle spalle le rivali con cui la trentina può fare gara pari anche sulla carta, ma come visto tra poche ore sarà tempo di passare la parola alla diretta di Nadia Battocletti con la finale dei 5000 metri alle Olimpiadi 2024 Parigi che ci dirà come andranno le cose…