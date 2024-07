Penultima amichevole di precampionato per gli azzurri di Antonio Conte: la diretta Napoli Brest servirà ai partenopei per alzare il livello in vista della ripresa della Serie A. Per ora 3 vittorie su 3: esordio lo scorso 16 luglio contro l’Anaune Val di Non, conclusasi con un sonoro 4-0. Reti inviolate per il Napoli anche nell’amichevole contro il Mantova, terminata 3-0. Stesso ritmo contro l’Egnatia sconfitta per 4-0. La diretta Napoli Brest ha invece un sapore europeo con gli avversari che rappresentano un ottimo test per scrutare i primi frutti del nuovo corso targato Antonio Conte.

Gli uomini di Antonio Conte arrivano alla diretta Napoli Brest – amichevole, oggi 31 luglio 2024 – con diverse certezze dal punto di vista tecnico ma forse con ancora alcune lacune dal punto di vista della rosa. Le sirene di calciomercato squillano sia in entrata che in uscita ma l’attuale fase di stallo non garantisce certezze in riferimento a quello che sarà il volto degli azzurri alla ripresa della Serie A.

DIRETTA NAPOLI BREST STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Napoli Brest – quarta amichevole degli azzurri, oggi 31 luglio 2024 alle ore 16 – sarà visibile in streaming sulla piattaforma OneFootball. La visione in chiaro in tv sarà invece offerta gratuitamente con la live reaction di CalcioNapoli24 al canale 79 del digitale terrestre. Inoltre, sull’omonimo canale Youtube sarà possibile osservare il medesimo format sempre in diretta streaming.

NAPOLI BREST STREAMING: LE PROBABILI FORMAZIONI

Tuffiamoci ora nelle probabili formazioni per la diretta Napoli Brest – amichevole, oggi 31 luglio 2024 – con diverse novità per lo scacchiere di Antonio Conte. Il modulo prescelto è il 3-4-2-1, una novità per il tecnico pugliese rispetto all’assetto classico. Meret a difendere i pali, supportato dal terzetto difensivo composto da Di Lorenzo, Buongiorno e Natan. Per gli esterni confermati Mazzocchi e il nuovo acquisto Spinazzola. La trequarti dovrebbe comporsi con Politano e Kvaratskhelia alle spalle dell’unica punta Cheddira.

Per quanto concerne lo schieramento del tecnico Roy in vista della diretta Napoli Brest, il modulo dovrebbe essere un equilibrato 4-3-3. Tra i pali Bizot, seguito da Zogbè, Le Cardinal, Chardonnet e Lala. Centrocampo all’insegna della fisicità con Magnetti, Martin e Camara. Il terzetto offensivo per i francesi dovrebbe invece essere composto da Del Castillo, Le Douaron e Pereira Lage.