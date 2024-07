DIRETTA NAPOLI EGNATIA: UN ALTRO TEST PER CONTE

La diretta Napoli Egnatia rappresenta l’inizio del ritiro di Castel di Sangro per i partenopei: alle ore 20:00 di domenica 28 luglio la squadra di Antonio Conte affronta la formazione albanese, in una prima di tre amichevoli in terra abruzzese che in realtà sarebbe dovuta essere contro l’Adana Demirspor, salvo poi la comunicazione secondo cui l’avversaria del Napoli era cambiata. Esauriti i giorni di Dimaro dunque il Napoli è ora in Abruzzo: un’estate intensa quella di Conte, abituato da quando è allenatore a caricare le sue squadre di giornate di duro lavoro e intensità, del resto si tratta di far fare un’immediata inversione alla sua squadra rispetto alla passata stagione.

Ricordiamo che il Napoli ha già affrontato il Mantova in amichevole e lo ha battuto 3-0, ora ci aspettiamo un’altra vittoria ma sappiamo bene che il risultato in queste partite rimane assolutamente relativo, quello che conta è valutare in che modo la squadra sappia reagire alle prime sollecitazioni estive. Aspettiamo comunque la diretta Napoli Egnatia e nel frattempo proviamo a capire in che modo Conte possa disporre sul terreno di gioco i partenopei, per lui questi sono giorni di esperimento anche sui moduli e sulle probabili formazioni in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

DIRETTA NAPOLI EGNATIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Napoli Egnatia sarà disponibile in televisione: è già stato comunicato che la partita amichevole di questa sera verrà trasmessa su CalcioNapoli24 Tv, un canale che è disponibile al numero 79 del digitale terrestre. In alternativa potrete seguire il match anche in diretta streaming video: in questo caso vi basterà dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il canale YouTube ufficiale che il Napoli mette a disposizione per i suoi tifosi o gli appassionati.

DIRETTA NAPOLI EGNATIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Napoli Egnatia, e per valutare la formazione di Conte, ci basiamo su quello che abbiamo visto contro il Mantova. Il tecnico salentino potrebbe proporre un 3-4-2-1 molto simile a quello che ha battuto i virgiliani: in porta ci sarà sempre Caprile, davanti a lui sembra prendere corpo la linea Rafa Marin-Rrahmani-Natan e dunque con Ostigard e Juan Jesus che sono a disposizione, poi a destra il ballottaggio rimane quello tra Pasquale Mazzocchi e Zerbin con Mario Rui che invece insidia la maglia di Spinazzola a sinistra, con l’ex di Atalanta, Juventus e Roma che probabilmente nei piani di Conte è già un titolare.

In mezzo per il momento ci sono Iaccarino e Zambo Anguissa, qui dovrà intervenire il calciomercato ma per il momento non è escluso che si possa anche provare a sperimentare Gaetano nel ruolo di regista arretrato. Lindstrom, Politano, Ngonge e lo stesso Gaetano si possono alternare sulla trequarti, in appoggio alla prima punta: davanti a tutti rimane un affare tra Giovanni Simeone e Cheddira, naturalmente ci sarà anche Raspadori così come il giovane Ambrosino che, almeno per il momento, può provare a ritagliarsi uno spazio.