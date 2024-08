DIRETTA PARMA FIORENTINA, SCONTRO AL TARDINI

I crociati sono tornati in Serie A. La diretta Parma Fiorentina, in programma sabato 17 agosto 2024 alle ore 18:30, fa parte delle due partite che apriranno il massimo campionato italiano insieme al match tra Genoa-Inter.

Gli emiliani come detto rientrano tra le 20 grandi d’Italia con la promozione ottenuta con il primo posto con 76 punti in 38 giornate. Il Parma ha già fatto l’esordio in questa stagione, perdendo 1-0 contro il Palermo in Coppa Italia.

La Fiorentina invece non ha ancora giocato match ufficiali, ma hanno avuto un ricco precampionato con ben otto partite: quattro vittorie con la Primavera, Reggiana, Montpellier e Grosseto, pareggi contro Bolton, Hull e Friburgo più la sconfitta col Preston.

DIRETTA PARMA FIORENTINA, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Per chi volesse vedere la diretta tv Parma Fiorentina, l’unico modo è quello di abbonarsi a Dazn che detiene tutti i diritti della Serie A.

Se invece vi interessa la diretta streaming, la situazione è analoga: l’applicazione di Dazn vi permetterà di vedere il match attraverso smartphone, tablet, pc e console di gioco.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA FIORENTINA

Ora è il momento delle probabili formazioni Parma Fiorentina, match valevole per la prima giornata di Serie A. Il modulo è il 4-2-3-1 con Suzuki in porta, Coulibaly, Osorio, Circati e Valeri in difesa. A centrocampo spazio a Estevez e Bernabè che manterranno l’equilibrio per la trequarti formata da Man, Sohm e Mihaila dietro a Bonny.

La Fiorentina invece opterà per il 3-4-2-1 nel giorno dell’esordio di Palladino. Tra i pali Terracciano, davanti a sé il terzetto Quarta, Pongracic e Biraghi. Dodo e Parisi agiranno da esterni con Mandragora e Bianco in medinao. Colpani e Barak si piazzeranno dietro a Kean..

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PARMA FIORENTINA

Se c’è qualcuno interessato alle quote per le scommesse Parma Fiorentina, questa è la sezione giusta. La vittoria dei viola è a 2.25 contro i 3.40 relativi al successo interno dei crociati. Il pareggio paga invece 3.20 volte la posta in palio.

Ci sono un po’ di dubbi su quanti gol faranno le squadre dato che Over 2.5 e Under 2.5 sono rispettivamente a 1.90 e 2. C’è meno differenza tra Gol (1.67) e No Gol (2.10).