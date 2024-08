DIRETTA SIMONE ALESSIO TAEKWONDO -80 KG STREAMING VIDEO RAI: L’AZZURRO NEI RIPESCAGGI PER IL BRONZO (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI VENERDÌ 9 AGOSTO)

Sfumato in maniera abbastanza beffarda bersaglio grosso, la diretta Simone Alessio nel taekwondo -80 kg non è comunque ancora finita, perché dalle ore 19.40 di questa sera, venerdì 9 agosto, ci sarà ancora in ballo la possibilità di giocarsi almeno la medaglia di bronzo al Grand Palais. Per essere precisi, Simone Alessio dovrà affrontare prima l’uzbeko Jasurbek Jaysunov con un solo risultato possibile a disposizione, cioè la vittoria. Chi perde è fuori, chi vince invece contenderà il bronzo al sud-coreano Seo Geon-woo.

La diretta Simone Alessio nel taekwondo -80 kg avrebbe potuto regalarci un sogno ancora più grande, perché l’italiano era la testa di serie numero 1 e aveva esordito vincendo bene contro il kazako Batyrkhan Toleugali, ma nei quarti di finale ecco una sconfitta beffarda contro l’iraniano Mehran Barkhordari, che ha piazzato il colpo decisivo a quattro secondi dalla fine di un match che vedeva in vantaggio Simone Alessio. Barkhordari poi è approdato in finale battendo Seo e di conseguenza c’è almeno ancora una speranza con la diretta Simone Alessio nel taekwondo -80 kg.

SIMONE ALESSIO TAEKWONDO -80 KG IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Simone Alessio nel taekwondo -80 kg sarà sicuramente coperta anche in chiaro, tra Rai Sport e Rai Due in base alle esigenze di palinsesto. Gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport e la doppia scelta si ritrova pure per la diretta streaming video, sito e app di Rai Play sono gratis per tutti mentre l’abbonamento è necessario per la piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY SIMONE ALESSIO OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA SIMONE ALESSIO TAEKWONDO -80 KG: LA SITUAZIONE

Abbiamo dunque già descritto tutto quanto è successo finora nella diretta Simone Alessio nel taekwondo -80 kg e pure quello che potrà succedere d’ora in poi. Naturalmente l’aspetto fisico adesso si deve accompagnare a quello mentale, perché Simone Alessio dovrà dimostrare di avere superato la delusione per la sconfitta in extremis nei quarti di finale, che ha negato quello che era il grande obiettivo di chi è testa di serie numero 1 nel tabellone.

Pensando a un incontro alla volta, il primo ostacolo sarà l’uzbeko Jasurbek Jaysunov che invece è il numero 9, per cui oggettivamente c’è un vantaggio tecnico per Simone Alessio, che sarebbe invece più incerto in seguito, nella eventuale sfida contro il sud-coreano testa di serie numero 4. Ma adesso è il momento di dare l’anima per coronare con il sorriso la diretta Simone Alessio nel taekwondo -80 kg.