Don Luigi Bassetto, dubbi su morte: infermiere indagato per omicidio colposo/ “Dose troppo alta di morfina”

Bloccato il funerale di don Luigi Bassetto, perché la procura di Belluno vuole vederci chiaro sulla morte del religioso, che si è spento all’ospedale di Feltre. Era malato da tempo, ma il pubblico ministero ha deciso di disporre l’autopsia per accertare i motivi del decesso ed eventuali responsabilità. C’è, dunque, un’indagine in corso, ma i motivi non sono stati svelati, in quanto vige il massimo riserbo da parte della procura. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, che cita l’Usl di Feltre, sarebbe stata proprio la Direzione sanitaria a segnalare alcuni sospetti riguardo la morte di don Luigi Bassetto. N

on emerge niente di più rispetto alla volontà di «approfondire le cause del decesso», ma tanto basta per rendere misteriosa questa vicenda. Le indiscrezioni non mancano, anzi riportano i sospetti della procura, che forse nutre sospetti su un infermiere di 45 anni, in quanto potrebbe aver iniettato una dose di morfina 10 volte superiore a quella prescritta dal medico, quindi è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Le esequie di don Luigi Bassetto erano previste venerdì scorso nella basilica di Santa Maria Maggiore a Treviso, ma due sere fa è arrivato l’annuncio della sospensione.

DON LUIGI BASSETTO, MORTE NON NATURALE? APERTA INDAGINE

Don Luigi Bassetto era stato parroco della Basilica di Santa Maria Maggiore a Treviso per dieci anni, poi vi aveva fatto ritorno qualche anno dopo, arrivando però ad abbandonare nuovamente l’incarico, stavolta per un ictus. I primi giorni di giugno era stato ricoverato in ospedale per uno scompenso cardiaco, poi il decesso pochi giorni fa, il 19 giugno. La sua morte però potrebbe non essere “naturale”, questo è almeno il sospetto della procura di Biella alla luce della relazione arrivata dalla direzione sanitaria, da cui emerge un’evidente discrepanza tra la dose di morfina prescritta e quella somministrata.

Quindi, l’obiettivo è scoprire se è stato commesso un errore drammatico o se si è trattato di un atto voluto, nel frattempo l’infermiere indagato è stato sospeso. Repubblica segnala che lunedì mattina sarà conferito l’incarico per l’autopsia all’anatomopatologo Antonello Cirnelli, mentre i funerali di don Luigi Bassetto sono rinviati a data da destinarsi.











