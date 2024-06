Eletti FdI Avellino, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Iandoli

RISULTATI PREFERENZE FDI AVELLINO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali 2024 Avellino, attesa per i risultati del ballottaggio dal quale uscirà il nome del nuovo sindaco della città e gli eletti di FdI. La sfida è tra i due candidati che hanno preso più voti senza però riuscire a garantire una percentuale di maggioranza idonea ad un passaggio al primo turno. Antonio Gengaro, sostenuto dal PD e dal M5S oltre alle liste civiche ha infatti raggiunto la percentuale del 36,98%. Mentre l’avversaria Laura Nargi che si è presentata con le liste Davvero, Siamo Avellino e W La Libertà ha ottenuto il 32,49%.

Per quanto riguarda gli eletti di FdI ad Avellino, il partito singolarmente è riuscito a raggiungere un buon traguardo rispetto al passato, guadagnando il 3,28% e risultando quindi come quarto tra le liste più votate.Tuttavia, il candidato sindaco Modestino Maria Iandoli non è riuscito ad entrare in ballottaggio con la percentuale di preferenze del 4,28%. A questo punto gli scenari possibili sono due, e cambierebbero in base al candidato eletto il 23 e 24 giugno. In caso di vittoria di Gengaro infatti, FdI otterrebbe ad Avellino la possibilità di avere tra gli eletti un consigliere, il cui nome in questo caso sarebbe proprio quello dello sconfitto Iandoli. Nel caso vincesse la Nargi invece, Fdi non avrebbe nessun rappresentante di partito in Giunta Comunale.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI ALLE ELEZIONI AVELLINO 2019

Attesa per i risultati finali delle Elezioni Comunali 2024 di Avellino, dopo il ballottaggio con il quale gli elettori decideranno quale sarà il nuovo sindaco della città e i consiglieri eletti: alle precedenti edizioni delle Comunali nel 2019 per il rinnovo del consiglio comunale FdI non presentò nessun candidato in lista per le Amministrative, quindi non aveva alcun nome eletto consigliere. Il partito però aveva partecipato con vari nomi in lista nelle stesse date alle Elezioni Europee, per le quali aveva anche raggiunto la soglia del 4,49%.

In quella occasione i candidati erano stati rimandati al ballottaggio, che aveva visto come avversari Luca Cipriano sostenuto dal centrosinistra e Gianluca Festa della lista civica Davvero. Quest’ultimo aveva poi vinto al secondo turno ed eletto sindaco con il 51,5% delle preferenze. Tuttavia l’ex primo cittadino non era riuscito a concludere il suo mandato in quanto coinvolto in una inchiesta giudiziaria che lo ha visto imputato per i reati di corruzione e associazione a delinquere nell’ambito di appalti pubblici per la quale si è poi dimesso ad aprile 2024 ed è attualmente agli arresti domiciliari.











