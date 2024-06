Eletti Lega Cremona, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Portesani

RISULTATI PREFERENZE LEGA CREMONA AL PRIMO TURNO: IPOTESI SUGLI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

C’è grande attesa attorno al turno di ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024 per la città di Cremona, interessata dalla sfida tra Alessandro Portesani – sostenuto dal centrodestra con Lega, Fdi, Fi e due liste civiche – e Leonardo Virgilio in quota al centrosinistra (PD, Avs e due civiche, con l’esclusione del 5 Stelle che hanno corso in solitaria), con i nomi di tutti i consiglieri eletti che entreranno a tutti gli effetti nel nuovo Consiglio Comunale. Gli occhi sono puntati in particolare sulla Lega, che nel primo turno delle Elezioni Comunali 2024 ha perso (rispetto al 2019) circa il 20% delle preferenze; mentre a livello generale ci si aspetta che a Cremona prevarrà il centrodestra, attualmente in testa con un margine di circa 400 voti.

Ora, nell’attesa che i nuovi risultati siano pubblicati, torniamo con la memoria ad un paio di settimane al primo turno delle Elezioni Comunali di Cremona, con Portesani che ha ottenuto il 43,19% delle preferenze e Virgilio il 41,94%: in questo contesto il Carroccio è quarto in coalizione con il 6,32% dei voti. Secondo le ipotesi, se si confermasse sindaco di Cremona il candidato del centrodestra la Lega otterrebbe in totale 3 dei 20 seggi per la maggioranza, con gli eletti che potrebbero essere Jane Alquati, Simona Sommi e Alessandro Fanti; dall’altra parte, se a vincere fosse il sindaco del centrosinistra i salviniani riuscirebbero a piazzare nel Consiglio – in opposizione – solamente Jane Alquati.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA ALLE ELEZIONI CREMONA 2019

Una situazione, insomma, quasi diametralmente opposta rispetto ai risultati delle Elezioni Comunali di Cremona del 2019, quando fu il centrosinistra (e il sindaco ora uscente Gianluca Galimeberti) a conquistare la maggioranza, mentre tra le file dell’opposizione comunale la Lega godeva del maggior numero di eletti. In quell’occasione – infatti – il Carroccio ottenne ben il 25,03% dei voti, seguito con meno di un terzo delle preferenze (esattamente 7,98%) da Forza Italia e poi ancora da FdI e la civica Viva Cremona, con il 4,41% e il 4,35%.

Nel primo turno delle Comunali a Cremona del 2019, la Lega ottenne ben 6 eletti, poi ridimensionati a quattro dopo il ballottaggio e gli eletti (attualmente, ma ancora per poco) nel Consiglio comunale furono: Alessandro Fanti, Simona Sommi, Alessandro Zagni e Giuseppe Arena.











