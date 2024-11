ECCO I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI CON IL M5S ALLE ELEZIONI UMBRIA 2024: VERSO I SEGGI ELETTI M5S

Chi sono gli eletti M5S in Umbria? Ci avviciniamo sempre di più all’ora X in cui potremo conoscere i risultati delle Elezioni Regionali del 2024 in Umbria con l’attesa – soprattutto – di scoprire se su questo territorio il M5S ora guidato da Giuseppe Conte riuscirà (dopo alcuni clamorosi insuccessi nelle ultime regionali) a riconfermare quel piccolo successo che ottenne nel 2019: proprio per questo anche sul territorio umbro il Movimento 5 Stelle ha deciso di riconfermare la sua presenza all’interno del campo largo Dem, a sostegno del nome di Stefania Proietti che contenderà – assieme ad altri sette candidati civici – il posto attualmente in mano a Donatella Tesei, riconfermata dal centrodestra nella sua corsa.

Una volta che sapremo i risultati delle Regionali in Umbria, potremo anche scoprire – forti soprattutto delle percentuali dei voti – quanti saranno gli eletti tra le forze dei 5 Stelle che sono riusciti a conquistare un seggio nel nuovo consiglio; ma prima di tutto vale certamente la pena ricordare che i candidati sono: Luca Simonetti, Valentina Pococacio, Mauro Salciarini, Emanuela Arcaleni, Andrea Mancinelli, Loredana Smacchi, Samuele Bonanni, Chiara Fioroni, Matteo Severini, Paola Cianchelli, Marco Monzi, Raffaella Brunozzi, Giuliano Granocchia, Anna Mastrobuono, Giampaolo Conti, Antonella Meniconi, Gian Pietro Stramaccia, Stefania Isabella Pesavento, Massimo Bertone e Angelica Petrelli.

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI M5S E PREFERENZE ALLE REGIONALI UMBRIA 2019

Insomma, tutto è pronto per conoscere le preferenze espresse alle urne dagli elettori, ma prima di arrivarci è certamente interessante tornare indietro con la mente alle Elezioni del 2019 per ricordare che – in quell’occasione – il M5S ottenne in totale il 7,41% dei voti, conquistandosi la quarta posizione a livello regionale (sotto una fortissima Lega al 36,95%, gli alleati del PD a quota 22,33 per cento e i maloniani che viaggiavano sull’ordine del 10,40%) e – appunto – la seconda all’interno della coalizione.

La presidenza regionale dell’Umbria fu – comunque – conquistata dal centrodestra con il nome di Donatella Tesei che ottenne un ottimo 57,55% di preferenze; ma nonostante il risultato non certamente ottimale, il M5S ottenne un seggio per uno solo tra i suoi consiglieri, che fu occupato da Thomas De Luca, stranamente non riconfermato per la corsa elettorale di questo 2024.