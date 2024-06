Eletti Pd Avellino, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Gengaro

RISULTATI PREFERENZE PD AVELLINO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

In un anomalo ballottaggio tra “campo largo” e liste civiche, con un Centrodestra rimasto alla “finestra” nei risultati del primo turno alle Elezioni Comunali Avellino 2024, il Pd resta la lista più votata e quella con più eletti ancora da definire in base all’esito del secondo turno 23-24 giugno 2024. A sostegno del candidato sindaco Antonio Gengaro, il Partito Democratico è forte delle 5759 preferenze raccolte due settimane fa, pari al 19.61% dei consensi: molto distanti in coalizione l’AVS al 10,48%, il M5s al 5,15% e le civiche con PiùEuropa al 4,68%.

ELETTI PD FIRENZE RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Seggi nomi consiglieri con Sara Funaro sindaco

In attesa dei risultati definitivi alle Elezioni Comunali di Avellino, ecco i potenziali eletti che potrebbero entrare nel prossimo Consiglio Comunale in entrambi gli scenari di voto che si aprono davanti: se Gengaro dovesse spuntarla dopo aver concluso in vantaggio iil primo turno (36,98% contro il 21,86% di Genovese) sarebbero ben 11 su 20 totali per il Centrosinistra il “bottino” dei seggi in casa Pd. Eletti in quanto più votati alle preferenze del primo turno sarebbero dunque: Nicola Giordano, Enza Ambrosone, Ettore Iacovacci, Luca Cipriano, Gennaro Cesa, Marietta Giordano, Nicola Poppa, Nino Sanfilippo, Modestino Verrengia, Ciriaco Morano, Leonardo Festa. Qualora poi vi siano le 3 dimissioni previste per l’ingresso in giunta, ecco che come primi sostituti sempre dem vi sono Nando Romano, Antonio Iannacone e Francesca Di Iorio. Se invece dovesse divenire Laura Nargi nuovo sindaco di Avellino, ecco che gli eletti per il Pd scenderebbero a soli 4 consiglieri, ovvero Giordano, Ambrosone, Iacovacci e Cipriano.

Eletti Pd Verbania, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Riccardo Brezza

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD ALLE ELEZIONI AVELLINO 2019

Appena cinque anni fa il Pd nonostante la vittoria al primo turno con Luca Cipriano venne poi sconfitto nei risultati del ballottaggio alle Elezioni Comunali Avellino 2019: in una situazione non molto dissimile da oggi, avversari del Centrosinistra v’erano le liste civiche con Gianluca Festa eletto poi sindaco. A livello di preferenze il Partito Democratico prese il 12,91% complessivo al primo turno, arrivando poi ad avere come seggi eletti nel Consiglio Comunale 2019-2024 i seguenti consiglieri: il candidato sconfitta Cipriano, Ettore Iacovacci e Francesco Russo, divenendo comunque la lista più votata per l’opposizione in Consiglio ad Avellino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA