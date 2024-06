ELETTI PD PERUGIA DOPO BALLOTTAGGI 2024/ Seggi, nomi consiglieri con Ferdinandi: preferenze Elezioni Comunali

Successo storico per Vittoria Ferdinandi, perché la nuova sindaca di Perugia è anche la prima donna a guidare tale Comune. Con i risultati dei ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024 prende forma il nuovo Consiglio comunale con gli eletti, a partire dal Pd che può vantare 9 seggi.

I candidati consiglieri che hanno ottenuto più voti e che, in virtù delle preferenze raccolte, aspirano all’ingresso nel Consiglio comunale di Perugia sono: Costanza Spera (1.015 voti), Lorenzo Erminigildi Zurlo (712 preferenze), Francesco Zuccherini (676), Elena Ranfa (639), Francesca Pasquino (605), Nicola Paciotti (584), Silvia Pannacci (552), Marko Hromis (492) e Niccolò Ragni (429). Bisogna però attendere l’ufficialità delle nomine, perché potrebbero esserci delle modifiche nella compagine del Pd. (agg. di Silvana Palazzo)

ELETTI M5S PERUGIA DOPO BALLOTTAGGI 2024/ Nomi consiglieri con Ferdinandi, seggi preferenze Elezioni Comunali

RISULTATI PREFERENZE PD PERUGIA AL PRIMO TURNO: I POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Dopo un primo turno “thrilling” per i risultati delle Elezioni Comunali Perugia 2024 conclusi al foto finish, il ballottaggio tra Ferdinandi e Scoccia servirà a definire l’esatta lista degli eletti nel prossimo Consiglio Comunale, con il Pd in pole position per una nutrita rappresentanza di seggi a prescindere dal risultato finale. Con un ottimo 19.19% raccolto al primo turno, la lista di Elly Schlein a sostegno della candidata sindaco Vittoria Ferdinandi ha raccolto ben 15.393 preferenze, confermandosi prima lista del Centrosinistra alle Amministrative umbre.

ELETTI AVS-CONTROVENTO AVELLINO/ Seggi e consiglieri dopo i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024

In attesa però dei risultati definitivi dei ballottaggi per le Elezioni Comunali a Perugia, ecco chi potrebbero essere gli eletti potenziali in casa Pd nei due scenari che si aprono davanti: se infatti dovesse trionfare Ferdinandi, i 20 consiglieri di maggioranza (contro i 12 del Centrodestra) verranno divisi con 9 seggi al Pd, 4 per Anima Perugia, 2 per M5s e Pensa Perugia, 1 per Orchestra per la Vittoria, AVS, Perugia per la Sanità Pubblica. Certamente in consiglio siederebbero tra i dem Costanza Spera (1015 preferenze), Lorenzo Ermenegildi di Zurlo (712), Francesco Zuccherini (676), Elena Ranfa (639), Francesca Pasquino (605), con Nicola Pacciotti (584), Silvia Pannacci (552), Marko Hromis (492) e Niccolò Ragni (429). In caso di vittoria del Centrodestra con Margherita Scoccia sindaco, il Pd resterebbe comunque la lista con più eletti nelle file delle opposizioni ma avrebbe “solo” 5 seggi, ovvero Spera, Ermenegildi di Zurlo, Zuccherini, Rafa e Pasquino. (agg. di Niccolò Magnani)

ELETTI DAVVERO AVELLINO, RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri e Seggi con Nargi

CANDIDATI PD PER I SEGGI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI PERUGIA 2024, QUALI ELETTI?

La lunga corsa verso i risultati delle Elezioni Comunali 2024 a Perugia mostra tutta l’attesa per conoscere quale sarà in nuovo sindaco della città tra i 5 che si sono candidati per essere eletti insieme ai consiglieri nelle varie liste: Per il Pd, la scelta è stata quella di appoggiare Vittoria Ferdinandi, Cavaliere al Merito della Repubblica perchè responsabile del progetto sociale “Numero Zero” a tutela del lavoro delle persone disabili, e sostenuta da un’ampia colazione di centro sinistra e anche da altre cinque liste civiche e dal Movimento 5 Stelle.

Il PD ha presentato anche la lista dei nomi dei candidati che se eletti entreranno a far parte del nuovo consiglio comunale a Perugia. Ecco chi sono: Perrotta Francesco Maria, Alessandri Francesco, Baldelli Christian, Balducci Federico, Barsanti Nicoletta, Bravi Monia, Bulletti Giovanni Battista, Caporali Aurora, Castellani Andrea, Ceccarini Mattia, Ceccaroni Luca, Ermenegildi Zurlo Lorenzo, Gatti Cristina, Gelosia Marta, Hromis Marko, Jouhari Hajer, Mencarelli Stefano, Mezzasoma Alceo, Paciotti Nicola, Panichi Silvia, Pannacci Silvia, Pasquino Francesca, Phellas Federico Maria, Ragni Niccolò, Ranfa Elena, Ricci Erika, Rondolini Simone, Spera Costanza, Urbinelli Romina, Urru Mirko, Virgili Patrizia, Zuccherini Francesco.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE ELEZIONI COMUNALI PERUGIA 2019

Alle Elezioni Comunali del 2019 di Perugia, Il Pd con il candidato sindaco Giuliano Giubilei, non era riuscito a superare per numero di voti e preferenze l’avversario sostenuto dal centro destra Andrea Romizi, che aveva così vinto al primo turno superando il 59,80%, confermando anche il grande successo della Lega come primo partito per gli elettori del capoluogo umbro. Tuttavia al Partito Democratico erano stati assegnati 6 seggi.

Eletti anche sei consiglieri, ecco i nomi con il numero di voti di preferenza assegnati dagli elettori nel 2019: Sarah Bistocchi (1036), Francesco Zuccherini (894), Erika Borghesi (688), Elena Ranfa (503), Emanuela Mori (478), Nicola Paciotti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA