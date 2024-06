Endless love, anticipazioni puntata 13 giugno 2024/ Nihan e Kemal ancora amanti top secret e…

Si rinnova l’appuntamento con la nuova puntata di Endless love, prevista in data 13 giugno 2024, e le anticipazioni delle soap rivelano che a Nihan serve avere un contatto a distanza ravvicinata con Kemal, anche se il loro legame non é vissuto né condiviso alla luce del sole.

Anticipazioni di Endless love, puntata 13 giugno 2024: Nihan e Kemal nascondono il loro amore e…

Nihan e Kemal, tra i protagonisti indiscussi delle rinnovate trame di Endless love, devono prestare attenzione a non farsi scoprire insieme. Eppure, anche se rischiano grosso dal momento che vivono in clandestinità il legame che li tiene uniti, i due tengono alla condivisione del loro vissuto e a restare legati. La Sezin decide di rivolgersi all’unica persona che può aiutarla senza tradirla, ovvero sua zia Leyla.

Nihan quindi chiede al messaggero di fiducia, la zia, di consegnare al Soydere una dedica epistolare. I due amanti top secret continuano quindi a sognare di potersi incontrare in gran segreto, ma quanto potrebbe durare il loro idillio che é ormai a rischio di essere scoperto e quindi potenzialmente ostacolato? Nel frattempo, a dispetto di ogni possibile evenienza i due decidono di rivedersi in una location isolata, tra le trame intriganti di Endless love.

Endless love, cosa rischia l’amore tra Nihan e Kemal? Tutti i particolari del nuovo incontro

Le anticipazioni di Endless love continuano svelando che il sito scelto per la reunion per la precisione é quello della residenza dei genitori di Yasemin che sono momentaneamente all’estero. I due amanti potrebbero così trascorrere la notte insieme, complice una richiesta di intimità della dama avanzata al cavaliere.

E a quanto pare i due non possono di certo cantare vittoria. Perché appostato sul posto per spiare i piccioncini si palesa la presenza fotografica di Gokhan, che finisce per immortalare l’intimità dei due amanti in alcuni scatti inediti. Cosa rischia quindi l’amore protagonista tra le trame di Endless love?

