Il 2024 per Engel & Völkers è stato un anno governato da una certa instabilità nel mercato immobiliare ma che è riuscita a governare con grande efficienza riuscendo a segnare un importante aumento del fatturato globale che per poco non ha raggiunto i livelli record toccati nel 2021 nel pieno della pandemia globale da coronavirus: dal successo del 2024, non si può che tracciare un percorso futuro per un 2025 nel corso del quale Engel & Völkers punta a crescere ulteriormente, affermandosi ancora di più sul mercato internazionale e rafforzando la sua già ottima posizione su quelli europei e statunitensi nei quali già opera con successo.

Caterina Pappalardo uccisa dal figlio con 30 coltellate a Messina/ La presunta trappola del 26enne

Partendo dai dati veri e propri, nel corso del 2024 Engel & Völkers è riuscita ad ampliare con successo la sua presenza globale aprendo un totale di oltre 80 nuove sedi – tra uffici diretti ed altri i franchising – che grazie soprattutto al recentissimo apporto dato dalle Isole Vergini Britanniche e dalle Mauritius l’hanno portata a toccare un totale di esattamente 35 paesi: grazie a questo – ma anche grazie all’impegno del suo team di esperti – il fatturato del gruppo è cresciuto del 13% nell’arco di un solo anno, toccando la quota degli 1,24 miliardi di euro vicinissimi a quel record di 1,27 raggiunto – dicevamo già in apertura – nel 2021.

Giovanni Cassano, beni sequestrati al fratellastro di Antonio/ “Presunti proventi delle sue rapine”

Jawed Barna (CEO Engel & Völkers): “Premiata la nostra strategia di crescita”

“Proseguiamo – spiega il CEO di Engel & Völkers Jawed Barna – con la nostra strategia di crescita grazie al nostro modello di business consolidato e al franchising” che sono stati in grado di dimostrare la “resilienza” del gruppo grazie ad un costante investimento “sul futuro“, alla “nostra esperienza“, al continuo “sviluppo della piattaforma digitale basata sull’intelligenza artificiale e all’eccellenza dei nostri servizi“, che gli hanno permesso di superare ed affermarsi anche nel centro delle “oscillazioni negative del mercato“.

Nessy Guerra: "Il mio ex Tamar è stato scarcerato"/ "Non usciamo più di casa per paura di incontrarlo"

Ora per Engel & Völkers – continua il CEO Barna – è il momento di “rafforzare ancora la nostra leadership nel settore (..) immobiliare“, tracciando una rotta per il 2025 nel corso della quale si punterà ad “un’ulteriore espansione in Sud America” e al “rafforzamento dei nostri mercati principali“; il tutto reso ancora più efficiente da un già definito piano per “le acquisizioni strategiche” che gli permetteranno di ampliare ulteriormente la loro rete e di offrire servizi – come nel caso della Germania in cui sono state offerte anche consulenze per le ristrutturazioni green – sempre più puntuali per i clienti.