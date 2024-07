Erasmus +, dati in crescita per le domande di partecipazione al programma da parte di studenti e docenti, un aumento che ha fatto registrare un vero e proprio record positivo e che dimostra l’interesse mostrato nei confronti di questo scambio culturale di formazione, al quale hanno partecipato solo nel 2023 più di 16mila ragazzi iscritti a scuole superiori o università e più di 10mila insegnanti in mobilità. Grande afflusso anche per le domande di partecipazione dall’estero in Italia, che si conferma come seconda in classifica in Europa per attrattività.

TEST MEDICINA 2024, QUANDO ESCONO RISULTATI E GRADUATORIA/ Oggi seconda prova: online domande e risposte

Questo è quanto emerge dall’ultimo bilancio di Erasmus +, che ha rilevato i dati registrati dall’agenzia INDIRE, che approva le richieste di partecipazione, e che dimostra come sempre più studenti sfruttano l’opportunità di formazione arricchimento all’estero per aumentare le conoscenze linguistiche e le competenze trasversali grazie ad una esperienza di confronto che apre nuove prospettive. Il grande successo è cresciuto anche dopo la decisione di allargare il progetto ed includere gli iscritti alle scuole superiori, offrendo la partecipazione anche ai collaboratori scolastici e ai volontari.

Studente arrestato per aver usato IA nel test di ammissione in Università/ "Telecamera nascosta nel bottone"

Erasmus, successo per il programma di scambi culturali scolastici, record di studenti iscritti nel 2023

Il programma Erasmus +, che offre l’opportunità di partecipare ad uno scambio culturale formativo all’estero ha sempre più richieste di partecipazione e si conferma come uno dei progetti scolastici italiani più longevi e di successo di sempre. In base all’analisi delle domande pervenute all’agenzia INDIRE infatti, si dimostra l’aumento dei ragazzi che chiedono di poter trascorrere un periodo all’estero per aumentare le capacità linguistiche e le competenze.

Università: dalle proteste pro-Gaza danni per 600mila euro/ Gasparri: "Paghino studenti e famiglie"

Un successo che è cresciuto nel tempo dall’inizio dell’istituzione di questa offerta formativa, che adesso è stata anche promossa non solo tra altri paesi esteri ma anche all’interno del territorio italiano tra diversi atenei. Dall’anno di nascita, il 1987 infatti, ha coinvolto 700mila studenti con un incremento di numero ogni anno. Solo tra il 2014 ed il 2021 hanno partecipato 190mila studenti. Per le presenze dall’estero la regione più richiesta è la Sicilia anche grazie al grande numero di finanziamenti attivi e istituti scolastici accreditati.