Esame orale maturità 2024: quando iniziano e finiscono i colloqui/ Cinque candidati al giorno

Archiviate la prima e la seconda prova dell’esame di maturità 2024, si comincia a pensare agli orali… Almeno per chi non è chiamato a svolgere anche la terza prova (pochi istituti in tutta Italia). I maturandi, dopo aver svolto la prova di italiano e quella di indirizzo (greco, matematica e tante. altre materie per i vari istituti), si presenteranno davanti alla commissione d’esame, composta da esterni e interni, per essere interrogati. Si partirà da un focus di un materiale scelto proprio dai docenti, che potrà essere un testo, un’esperienza, un progetto e così via.

I candidati, una volta che verrà loro sottoposto l’argomento prescelto dalla commissione, dovranno dimostrare di avere le competenze e le conoscenze adeguate alla discussione del focus che dovrà essere collegato tra le singole discipline. Verranno poi analizzate le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: nella parte finale del colloquio orale, poi, sarà possibile visionare le prove scritte e i docenti potranno chiedere spiegazioni in merito a queste. Non dimentichiamo poi che i professori valuteranno il curriculum dello studente e dunque si orienteranno su questo: è possibile che chiedano anche qualche argomento a piacere, anche se non sono obbligati a farlo. L’esame orale, in media, durerà un’ora.

Esame orale maturità 2024: colloqui fino a luglio si iniza il 24 giugno

In vista dell’esame orale della maturità 2024, uno dei dubbi che più attanaglia gli studenti è la discussione, o meno, di “Capolavoro”, un format introdotto proprio nel 2024 nel quale gli studenti hanno dovuto parlare di una o più esperienze fatte nel corso di questi cinque anni, che ha permesso loro di formarsi e crescere. Il ministero ha fatto sapere che Capolavoro “non è oggetto del colloquio di esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e non va a confluire direttamente nel Curriculum dello studente, di cui tiene conto la Commissione nello svolgimento del colloquio”.

Gli esami orali cominceranno lunedì 24 giugno 2024 e l’ordine è deciso da ogni istituto in base all’estrazione della classe e della lettera (del cognome) dalla quale cominciare. Ogni commissione esaminerà al massimo cinque candidati al giorno: i colloqui orali in sé durano infatti circa un’ora e per questo motivo i professori si concentreranno al massimo su ognuno di questi. L’esame orale per la maturità 2024 andrà avanti, in ordine alfabetico, fino a inizio lungo, tendenzialmente fino alla fine della prima settimana.











