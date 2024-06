Terza Prova Maturità 2024: chi la fa e quando/ Date, scuole coinvolte e come funziona l’esame

Terza Prova Maturità 2024: chi deve farla e perché

Gli studenti più giovani forse non hanno mai sentito parlare di terza prova, che invece ben ricorderanno tutti coloro che hanno svolto gli esami di maturità fino al 2017. Da quell’anno, infatti, questa prova è stata abolita lasciando solamente spazio alla prima, quella di italiano, e alla seconda, quella di indirizzo (greco o latino per il classico, matematica o fisica per lo scientifico e così via). Ma allora, se è stata abolita ormai anni fa, perché ci troviamo a parlare ancora una volta di terza prova? Per più di qualcuno sarà una sorpresa ma questo test esiste ancora per alcuni istituti: non tutti, infatti l’hanno abolita e anche quest’anno, per la maturità 2024, alcuni maturandi saranno chiamati a svolgere la prova.

Nel dettaglio, a svolgere la terza prova della maturità 2024 saranno gli studenti delle sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia. Gli alunni di questi istituti cominceranno dopo gli esami orali poiché avranno appunto un test scritto in più.

Quando si svolge la terza prova della Maturità 2024

Non tutte le scuole seguiranno lo stesso calendario nello svolgimento della terza prova per la maturità 2024. Infatti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e i licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca, svolgeranno la prova martedì 25 giugno 2024 a partire dalle 8:30. Altri istituti, invece, svolgeranno la terza prova scritta martedì 9 luglio 2024, sempre in mattinata. Le province che prevedono questo test, invece, decideranno in autonomia: solitamente la prova è prevista il giorno seguente alla seconda prova. Ma in cosa consiste questo test? Come spiega Studenti.it, nel caso degli EsaBac consisterà nell’elaborazione di un testo scritto in lingua e di un testo storico.











