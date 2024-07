Estrazione Million Day del 10 luglio 2024/ I numeri vincenti delle ore 13, le cinquine

La settimana è arrivata al giro di boa e anche oggi, mercoledì 10 luglio 2024, è arrivato il momento di accogliere il primo appuntamento quotidiano, quello delle 13, con l’amatissimo Million Day e con il concorso ad esso associato, ovvero l’Extra Million Day. Come ci suggerisce il nome stesso, questo gioco quotidiano mette in palio ben un milione di euro, a cui possono aggiungersene 100 mila in caso di doppia vincita. Non è sicuramente facile come bere un bicchiere d’acqua, ma qualcuno ce l’ha fatta: in particolare, si tratta di 288 fortunatissimi giocatori che hanno indovinato cinque numeri su cinque dal lancio del concorso. Se prendiamo in considerazione soltanto quest’anno, invece, ci sono state 15 vincite, di cui l’ultima lo scorso mercoledì 26 giugno 2024 ad Anacapri, in provincia di Napoli.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 9 Luglio 2024

Le modalità per giocare a questo concorso sono diverse, ma nel caso dell’ultima vincita il giocatore ha optato per quella plurima, ovvero della difficoltà di mezzo. Essa consiste infatti nell’inserire nella propria schedina più giocate singole, fino a 10, ciascuna composta da cinque numeri, ognuna al costo di un solo euro. È possibile farlo in ricevitoria nel modo più tradizionale, online con il proprio conto gioco oppure attraverso l’app dedicata disponibile su tutti gli store. Nel caso di Anacapri, la combinazione vincente era 3, 5, 18, 37, 54: va da sé però che non si può copiare, per vincere sarà necessario impegnarsi perché i numeri cambiano di estrazione in estrazione.

Estrazione Million Day del 9 luglio 2024/ I numeri vincenti delle ore 20:30, le cinquine

ESTRAZIONE VINCENTE DEL MILLION DAY DI OGGI ALLE ORE 13:00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











© RIPRODUZIONE RISERVATA