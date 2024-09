Fedez, problemi tecnici con l’autotune al concerto: il video è virale

Lo scorso sabato, il 7 settembre 2024, Fedez si è esibito live in un concerto tenuto a Torrenova, in provincia di Messina, ma qualcosa è andato storto. Durante l’esibizione live, infatti, il rapper ha proposto in scaletta anche la sua hit Sexy Shop realizzata in collaborazione con Emis Killa e diventata in questi mesi uno dei tormentoni dell’estate 2024. Tuttavia, proprio mentre cantava il brano in questione, è andato incontro ad alcuni problemi tecnici legati all’utilizzo dell’autotune.

Chiara Ferragni, scoppia la polemica per il cane Paloma/ L'influencer risponde: "Il mio cervello..."

Nel bel mezzo del concerto, il malfunzionamento ha portato il rapper ad interrompere la base più di una volta, per poi utilizzare la sua sola voce coinvolgendo anche il pubblico affinché cantasse con lui. La performance è presto diventata virale sul web, soprattutto perché in molti hanno ironizzato sull’accaduto e, in particolare, sulle doti canore del rapper che a detta di molti non si sono rivelate del tutto eccelse. Alla fine, però, lo stesso Fedez ha condiviso un video sui social in cui ha commentato l’accaduto e spiegato cosa sarebbe realmente successo.

Chiara Ferragni punge Fedez durante l’anniversario di matrimonio/ La frecciata al veleno sui social

Fedez, il messaggio ai fan: “L’autotune era impostato…“

“Video viralissimo del giorno, super scoop: ho cantato di mer*a Sexy Shop ieri sera a una data“, così esordisce Fedez nel video pubblicato sui social, nel quale a seguire ironizza sulle sue doti canore e spiega quanto accaduto: “Innanzitutto mai preteso di essere Celine Dion, mai detto di esserlo, però in questo caso non è che ho cantato di mer*a perché non c’era l’autotune. Probabilmente l’avrei cantata di mer*a anche senza l’autotune, ma in questo caso l’autotune era impostato su una scala armonica diversa dalla tonalità del brano. Quindi, anche se l’avesse cantata una persona intonata, l’avrebbe stonata comunque perché l’autotune ti porta su delle note diverse rispetto a quelle della canzone“.

Fedez, i baci bollenti con due ragazze in discoteca/ Il video sconvolge il web: "Ha due bimbi a casa..."

A seguire, rimarca il dispiacere per non aver potuto dare il meglio di sé e ringrazia tutti coloro che sono andati al concerto: “Detto ciò non vi nascondo che mi girano un po’ le pal*e anche a me, perché ci tengo sempre a dare il meglio e non siamo riusciti a risolvere quel problema tecnico su quel brano. Anche perché avevamo tre date in una notte sola, per l’ultima data siamo arrivati alle 4 di notte. Intanto grazie a tutti quelli che sono venuti, è stata una figata nonostante abbia cantato di mer*a Sexy Shop“.