Finale stagione I casi della giovane Miss Fisher 2, come finisce?/ Anticipazioni: scelta di James e Peregrine

Come finisce I casi della giovane Miss Fisher 2: anticipazioni ultima puntata del 5 luglio 2024

Si avvia verso la conclusione la serie australiana spinn-off della più longeva e nota Miss Fisher – Delitti e misteri questa sera, infatti, venerdì 5 luglio 2024 andrà in onda l’ultima puntata e dalle anticipazioni si scopre come finisce I casi della giovane Miss Fisher 2, cosa succederà ai due protagonisti Peregrine e James, interpretati rispettivamente da Geraldine Hakewill e Joel Jackson. Al centro delle trame non ci saranno solo gli intricati casi di omicidio che vedono i due detective coinvolti ma anche le loro vicende personali: James e Peregrine saranno ad un punto di svolta nella loro vita privata.

Andando con ordine anche nell’ultima puntata ci saranno due episodi, il primo dal titolo “Pesca pericolosa” vedrà la giovane Fisher alle prese con un nuovo caso di omicidio, durante una tranquilla giornata al fiume verrà ritrovato il cadavere di un uomo. Quest’ultimo in passato era stato indagato per un omicidio avvenuto in circostanze simili. Il secondo episodio, invece, si intitola “Capodanno col morto”. In questo episodio Peregrine decide di organizzare una meravigliosa festa di fine anno con tutti i suoi amici, la serata però verrà rovinata da un colpo di pistola che ferirà gravemente il frontman della band chiamata per la sua festa. Chi è stato e perché?

Anticipazioni I casi della giovane Miss Fisher 2: colpo di scena inaspettato per Peregreni e James

Oltre ai casi di omicidio, indagini, depistaggi e colpevoli, dalle anticipazioni sulla puntata finale del 5 luglio 2024 de I casi della giovane Miss Fisher 2 al centro delle trame ci sarà il complicato rapporto tra Peregrine e James. Tutta la seconda stagione è stata caratterizzata dalle continue tensioni tra i due dovute, in parte, anche al matrimonio di Peregrine, saltato all’ultimo a causa di un omicidio. L’arrivo in città di una vecchia fiamma di James, inoltre, ha inasprito ancora di più i loro rapporti fino allo scontro diretto. Tuttavia come finisce I casi della giovane Miss Fisher 2? Proprio sul finale ci sarà un clamoroso colpo di scena: Peregrine Fisher e James Steed si metteranno insieme, dopo un confronto emozionante si chiariranno e capiranno che tra di loro c’è una legame forte e durato capace di superare tutte le sfide e le avversità. Insomma si chiuderà il cerchio sui due personaggi. L’appuntamento con l’ultima puntata è per questa sera, 5 luglio 2024, in prima serata su Rai2.











