Fine Mercato Energia/ Dobbiamo passare tutti al mercato libero: le novità (ultime notizie 29 giugno 2024)

A partire dal 1 luglio 2024, il Servizio di Maggior Tutela per la fornitura dell’energia elettrica alle utenze domestiche, porrà una fine per un totale di 3,7 milioni di clienti non vulnerabili: il processo di transizione riguarderà tutti coloro che non hanno ancora selezionato un fornitore di energia sul mercato libero.

Assegno di mantenimento/ Attenzione: sanzioni sempre più severe (ultime notizie oggi 29 giugno 2024)

Con la fine del Mercato di Energia, tutta l’attenzione verrà incentrata su una nuova fase di mercato: il Servizio a Tutele Graduali.

Fine Mercato Energia: le indicazioni ARERA

Il nuovo Servizio a Tutele Graduali ( che entrerà sul mercato dopo la fine del Mercato Energia), offrirà il suo servizio a partire dal 1 luglio 2024 e resterà attivo fino al 31 marzo del 2027.

Permessi legge 104/ Attenzione agli abusi possono gravare sul lavoratore

A partire dal primo giorno del mese di luglio, tutti gli utenti che non hanno ancora scelto un operatore nel campo del mercato libero verranno assegnati – in maniera automatica – ad un nuovo fornitore tramite la sottoscrizione di un contratto alle stesse condizioni previste per tutti i clienti non vulnerabili.

Tutti i clienti non vulnerabili, che sono entrati a far parte del mercato libero, fino al 30 giugno 2024 potranno entrare a far parte del Servizio di Maggior Tutela.

Rientrano a far parte nella categoria di clienti vulnerabili, le persone appartenenti alle seguenti categorie:

Reddito di maternità, 1000 euro al mese a donne che rinunciano all'aborto/ Come funziona proposta e requisiti

Percettori di bonus sociale;

Persone con più di 75 anni di età;

Soggetti con disabilità;

Tutti i residenti in moduli abitativi minori, isole minori non ben collegate, tutti i titolari di utenze elettriche di nuclei familiari dove è presente un disabile che necessità di apparecchi elettronici destinati al salvavita.

Durante gli aggiornamenti riportati da ARERA, si è ricavato che nel 3° trimestre del 2024 le bollette destinate ai clienti vulnerabili subiranno un aumento del 12%: questo incremento è causato da un aumento dei costi del gas naturale e dell’energia elettrica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA