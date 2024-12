Francesca De Stefano è la moglie di Santo Versace, fratello del noto stilista Gianni e di Donatella, oggi volto principale del marchio. I due si sono sposati nel luglio 2023 con un matrimonio in grande stile che celebra un grande amore vivo ormai da tanti anni. Francesca De Stefano è un avvocato di Roma e Santo Versace l’ha sempre definita come una donna meravigliosa. Entrambi, a Domenica In di Mara Venier, hanno confessato di essere sempre mano nella mano. Lui, innamoratissimo, ha spiegato quanto la sua vita oggi sia piena di luce e amore grazie alla sua presenza.

Francesca De Stefano oggi si occupa di gestire la Fondazione Santo Versace insieme al marito, un ente filantropico che si propone di aiutare chi vive in condizioni di fragilità, come ragazze madri e tante persone bisognose. I due, infatti, non hanno avuto figli e Santo Versace ha spiegato che la loro eredità andrà alle persone meno fortunate di loro. Sulla vita privata di Francesca De Stefano non si sa molto, ma a svelare qualche chicca è il marito Santo Versace, il quale ha raccontato in passato a Mara Venier il modo in cui si sono conosciuti.

Santo Versace e la moglie Francesca De Stefano: “Grazie a lei ho riscoperto il gioco più bello, quello dell’amore“

Santo Versace e la moglie Francesca De Stefano si sono conosciuti perchè la nonna di lei era cliente e amica di sua madre e di Gianni. Così, si sono incontrati perchè volevano consigli da lui. E così dopo ben diciotto anni insieme hanno deciso di sposarsi l’8 luglio del 2024 presso la meravigliosa Chiesa di San Lorenzo in Lucina, nella Capitale. Tra gli ospiti abbiamo visto numerosi vip del mondo dello spettacolo, tra cui anche Aurora Ramazzotti con mamma Michelle Hunziker, Maria Grazia Cucinotta e Alba Parietti.

I due sposi avevano rilasciato un’intervista al settimanale Chi, svelando di essersi incontrati quando lui era ispettore di finanza pubblica. “Grazie a mia moglie ho riscoperto il gioco più bello, quello dell’amore” ha detto Santo Versace su Francesca De Stefano. Anche lei, che in passato ha sofferto di disturbi alimentari, racconta di essersi innamorata totalmente di lui: “Per me la vera forza sono i sentimenti“, spiega, “Ho sentito quello che provavo io e ho sentito di essere ricambiato. Lui è il mio migliore amico, il mio fidanzato, il marito perfetto, il padre dei figli che non abbiamo avuto“.