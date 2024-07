Francesca Deidda/ Il marito Igor Sollai prima dell’arresto: “Ci eravamo presi una pausa, l’ho lasciata a…”

Chi l’ha visto ha intervistato Igor Sollai, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie, Francesca Deidda, scomparsa a San Sperate. La chiacchierata del programma di Rai Tre è avvenuta due giorni prima dell’arresto dello stesso, nell’auto dell’uomo attualmente in galera: “Teoricamente non è scomparsa – raccontava all’inviata del talk – non risponde al telefono almeno da tre settimane, gli inquirenti hanno detto di non divulgare la notizia, potrebbero esserci anche altre persone coinvolte. Non aveva nessun giro, gli inquirenti a me hanno detto di non parlare per non intralciare le indagini, volevano aspettare per vedere come andava”.

Scomparsa Mara Favro/ Luca e Cosimo: i due indagati si rimpallano le responsabilità

“Lei si era sentita con mio cognato – ha continuato il marito di Francesca Deidda – poi ad un certo punto non l’ha sentita più e allora ha denunciato. Io non avevo denunciato la sua scomparsa perchè eravamo in un periodo di pausa, lei non abitava più qua, forse era dal fratello. Ci siamo visti l’ultima volta il 10 maggio, l’ho lasciata in un posto doveva voleva andare lei, siamo andati con un’altra macchina che era di mia moglie e che adesso è stata venduta”.

Nessy Guerra spostata in un nuovo luogo protetto/ “Tamer arrestato poi rilasciato due ore dopo”

FRANCESCA DEIDDA, IL FRATELLO ANDREA: “FRANCESCA NON SI SAREBBE MAI LICENZIATA…”

Chi l’ha visto ha poi sentito in diretta tv anche il fratello di Francesca Deidda, Andrea: “Io volevo ringraziare tutti gli amici e colleghi di lavoro che mi stanno scrivendo e anche la solidarietà da persone che non conosco. Ringrazio anche i carabinieri per il lavoro svolto e tutti coloro che sono impegnati nelle ricerche”.

Quindi ha aggiunto: “Io ho provato a chiamarla diverse volte dopo che le colleghe mi hanno fatto notare che era sparita. Lei non avrebbe dato mai repentine dimissioni”, riferendosi al fatto che Francesca Deidda, scomparsa da San Sperate, si sarebbe licenziata via smartphone. Potrebbe essere stato proprio Igor Sollai a mandare i messaggi anche perchè quando qualcuno provava a chiamare quel telefono, non rispondeva. “Lui era molto deluso dal fatto che avevo fatto la denuncia, si è arrabbiato e mi ha minacciato di denunciarmi, ho parlato anche con suo padre e mi ha minacciato e sotto il consiglio dei carabinieri mi hanno detto di stare con un profilo basso e di parlare con Igor”.

Nessy Guerra, arrestato il marito Tamer Amuda/ Audio con maledizioni a Chi l'ha visto?: "Un castigo doloroso"

FRANCESCA DEIDDA, IL FRATELLO ANDREA: “AVEVA CONFIDATO DI ESSERE STATA TRADITA…”

Il fratello di Francesca Deidda ha aggiunto: “La sua versione era che lei se ne era andata di casa perchè la relazione non funzionava più, la prima settimana mi ha cercato di far credere che lei si fosse suicidata ma alle colleghe Francesca aveva raccontato di avere il sospetto che Igor la tradisse”. Il programma di Rai Tre ha parlato nuovamente con Igor Sollai che ha aggiunto: “Francesca Deidda non è a piedi e gli inquirenti hanno capito dove sta, bisogna andarci con i piedi di piombo perchè sono coinvolte altre persone”.

“Noi non abbiamo litigato – ha aggiunto – è stata una separazione di comune accordo, era un periodo no. Dopo che l’ho lasciata non ci siamo più sentiti per telefono. Mio cognato ha fatto la denuncia perchè lei si stava sentendo con lui, ma io non sapevo nulla. Si è licenziata? Io non posso parlare, meglio non fare uscire troppe cose, stanno aspettando un errore da parte loro per farli uscire. C’era un terzo incomodo fra di noi? No no. E’ una storia preoccupante – ha concluso – se si incastra tutto bene va bene se no vuol dire che è successo qualcosa”. Per il papà di Igor Francesca sarebbe stata lasciata in una comunità di San Gregorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA