G. H. Hardy chi è, autore scelto allo Scientifico Maturità 2024/ Seconda Prova: ex prof di Cambridge

Godfrey Harold Hardy è uno dei due matematici che il ministero dell’istruzione e del merito ha selezionato per la seconda prova del liceo scientifico, il quesito di matematica. Chi è? Si tratta di un matematico britannico che è nato il 7 febbraio del 1877 in quel di Cambridge, sede dell’omonimo istituto universitario di prestigio. E’ stato membro della Royal Society ed è divenuto famoso nel mondo accademico per i suoi contributi alla teoria dei numeri e all’analisi matematica. Più comunemente era noto come G.H ma i suoi amici più intimi e i parenti stretti potevano chiamarlo Harold, il suo secondo nome.

Fra le sue opere principali si ricorda Apologia di un matematico, un saggio pubblicato nel 1940 sull’estetica della matematica, considerato ancora oggi una delle migliori opere per quanto riguarda la descrizione della mente di un matematico nonché un artista creativo. Tra l’altro questo scritto racchiude un retroscena drammatico: Hardy, infatti, tentò il suicidio ma alla fine si salvò e Charles Percy Snow lo convinse a scrivere l’apologia. Purtroppo, pochi anni dopo la pubblicazione, Godfrey tentò nuovamente di suicidarsi purtroppo riuscendoci.

GODFREY HAROLD HARDY CHI È, AUTORE SCELTO SCIENTIFICO MATURITÀ 2024: IL MISTERO DEL SUICIDIO

Va comunque detto che a riguardo vi sono due tesi contrapposte: la prima appena descritta e quella secondo cui Hardy non sarebbe morto di suicidio seppur avendo lo stesso tentato di ammazzarsi solo dopo la pubblicazione. A guidare Hardy durante la sua vita fu il matematico indiano Srinivasa Ramanujan, che fin dal 1914 divenne il suo mentore nonché in seguito stretto collaboratore.

Giusto per capire quanto sia stata importante questa figura nella vita del matematico britannico, basti pensare che ad una domanda da parte di Paul Erdos circa quale fosse stata la sua principale scoperta nella matematica, Hardy rispose la conoscenza di Ramanujan, una collaborazione che lo stesso descrisse come “l’unico incidente romantico della mia vita”. Da giovane il futuro matematico frequentò il Winchester College, per poi iscriversi al Trinity College di Cambridge nel 1896, e unirsi agli Apostoli di Cambridge, una società di intellettuali segreta. Ottenne la laurea nel 1903 poi dal 1906 iniziò ad insegnare presso lo stesso ateneo, dove vi rimase fino al 1919, trasferendosi ad Oxford dove gli venne assegnata la Savilian Chair of Geometry.

GODFREY HAROLD HARDY CHI È, AUTORE SCELTO SCIENTIFICO MATURITÀ 2024: L’ATTIVISMO POLITICO

Qui vi rimase per 12 anni prima di tornare nella sua Cambridge nel 1931, dove venne nominato Sadlerian Professor: insegnò fino al 1942 quando poi andò in pensione. Oltre alla sua grande passione per la matematica e l’insegnamento, Hardy era anche molto attivo in politica e durante la prima guerra mondiale si unì alla Union of Democratic Control nonché al movimento For Intellectual Liberty negli anni trenta. Si dichiarava ateo e secondo una citazione di Stephen Littlewood il matematico era un omosessuale che non praticava.

Una tesi avvalorata dal fatto che Hardy alla fine non si sposò mai e negli ultimi anni gli rimase vicino la sorella, che si prese cura di lui fino al decesso. “Era una persona di animo estremamente gentile, che non poteva sopportare che qualcuno dei suoi allievi potesse fallire nelle proprie ricerche”, questo quanto affermò un suo ex studente nel suo necrologio del 1950.











