Gabriele scatena il caos a Uomini e Donne con la sfilata

La sfilata maschile dal titolo “Io e te come in un film” scatena il caos nello studio di Uomini e Donne durante la puntata del 18 ottobre 2024. Gabriele, infatti, sceglie di sfilare come Richard Gere nel film “Ufficiale gentiluomo” ed esattamente come i cavalieri che l’hanno preceduto, sceglie di ballare con una dama del parterre. A far discutere, però, è la scelta di Gabriele. Il cavaliere, infatti, sta uscendo con Sabrina con cui la frequentazione va avanti da diverse settimane ma per la sfilata sceglie di ballare non con Sabrina, ma con un’altra dama del parterre.

La scelta ricade così su Prasanna che, durante la votazione, gli dà 1 non avendo condiviso la scelta del cavaliere. Voto bassissimo anche da parte di Sabrina che poi sbotta attaccando duramente il cavaliere.

Lo sfogo di Sabrina contro Gabriele a Uomini e Donne

Al termine della sfilata, Sabrina dà 2 a Gabriele aggiungendo. “ho dato il 2 di picche, sei un mezzo uomo” ribadendo di non aver gradito affatto il suo atteggiamento. Gabriele, però, spiega di aver scelto Prasanna solo perché avrebbe dovuto concludere l’esibizione sollevando la dama. Parole che fanno infuriare ancora di più Sabrina. “Guarda che peso 63 kg e avresti potuto semplicemente ballare”.

Al termine della sfilata, la questione si riapre. “Solo perché ti ho dato l’esclusiva, non significa che devi trattarmi sempre da seconda” – sbotta Sabrina e Gabriele ribatte –“Con te, sono onesto. Faccio un passo indietro?”. “Tu vuoi arrivare a questo”, chiede la dama piuttosto delusa anche se non chiude totalmente le porte al cavaliere spiegando che poi capirà come agire. L’atteggiamento di Sabrina, però, scatena la reazione di Tina Cipollari che la esorta a tirare fuori un carattere più forte e a non mostrarsi debole agli occhi dell’uomo di cui è invaghita.

