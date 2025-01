Lo studio de La Volta Buona ha oggi accolto una delle attrici più apprezzate del panorama italiano, Valeria Fabrizi, in compagnia di sua figlia Giorgia Giacobetti. A differenza della mamma, non ha scelto il set come baricentro della sua attività professionale ma per diversi momenti della sua carriera ha avuto a che fare con il mondo dello showbiz. Verso il finire degli anni ottanta ha collaborato con il compianto Maurizio Costanzo per la direzione dei casting del suo programma cult, il ‘Maurizio Costanzo Show’. Successivamente si è specializzata con una propria agenzia con l’obiettivo di seguire i volti emergenti del mondo dello spettacolo tra cinema, tv e non solo.

Sulla vita privata sono poche le informazioni di Giorgia Giacobetti, figlia di Valeria Fabrizi – in quanto più distante dal mondo dello spettacolo. Come riporta DonnaGlamour, pare abbia avuto una relazione con Pietro Piccinetti ma non si hanno notizie sul seguito della liaison e se sia ancora il suo attuale compagno. Qualcosa in più ha raccontato proprio oggi a La Volta Buona, sottolineando il suo rammarico all’idea di non essere riuscita ad avere figli. “Ho perso due gravidanze, ho provato a diventare madre ma non ci sono riuscita”. Un breve accenno sulla vita sentimentale: “Il matrimonio non è un mio punto di arrivo , però perchè no, se capitasse non direi di no”.