In queste ore sta facendo il giro del web la caduta di Girma, campione etiope rimasto privo di sensi dopo il malore accusato nella finale dei 3000 metri di corsa a ostacoli. Il celebre atleta, dopo la caduta, è stato trasportato via in barella e solo una volta arrivato in infermeria pare aver ripreso coscienza, ritrovando anche la parola prima di essere accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito. Dunque, cosa è successo a Girma alle Olimpiadi?

L’episodio mentre il giovane atleta stava lottando per la conquista dell’oro, all’ultimo giro tuttavia è arrivata la doccia fredda, con un ostacolo che ha messo fine alla sua corsa, lasciando di sasso tutto il pubblico. Girma cercando di superare la “barriera” ha toccato l’ostacolo, per cadere rovinosamente a terra. Davvero sfortunato l’atleta africano, che ha colpito la testa in maniera anche violenta, spaventando tutti.

La caduta di Girma alle Olimpiadi di Parigi 2024: cosa è successo al campione etiope e come sta

Così la gara è proseguita con un colpo di scena imprevista, con diversi gareggianti che hanno dovuto superare il malcapitato Girma, senza rendersi conto di cosa stesse accadendo in pista. Pochi istanti dopo, ci si è resi conto che il campione era privo di conoscenza con i sanitari prontamente in pista per valutare le sue condizioni.

Dopo l’intervento, all’atleta etiope è stato apposto anche un collare. Da lì il trasporto fuori dallo stadio in barella, dove l’ambulanza ha provveduto al trasferimento in ospedale. Fan e appassionati in ansia per Girma, ma il pericolo e la paura sembrano alle spalle.

