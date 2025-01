Grande Fratello: Lorenzo Spolverato, Luca Calvani e Tommaso Franchi violano il regolamento: provvedimenti in arrivo?

Si prospetta una puntata del Grande Fratello ricca di colpi di scena ed avvenimenti quella in onda questa sera, giovedì 23 gennaio 2025, tra tensioni, nuovi coppie nate e soprattutto ben quattro concorrenti eliminati che rientreranno al Grande Fratello ci sarà molto di cui parlare. Tuttavia in queste ore sul web si vocifera la possibilità che siano in arrivo tre gravi provvedimenti per Lorenzo Spolverato, Luca Calvani ed anche Tommaso Franchi: cosa hanno fatto? Nella puntata scorsa era scoppiato il bigliettino-gate quando Enzo Paolo Turchi, messo alle strette da Alfonso Signori, aveva confidato di aver lasciato in Casa un messaggio per l’attore toscano.

Pamela Petrarolo svela alcuni dettagli del contratto al Grande Fratello/ Cambio regole? C'è scritto che...

In puntata è emerso che il coreografo aveva lasciato per Luca un bigliettino con scritto ‘No letto Jessica‘, gli aveva consigliato di dormire con la cantante dopo aver valutato bene la situazioni fuori dalla Casa. Turchi, infatti, era uscito dalla Casa per motivi importanti e poi è rientrato. Alfonso Signorini ha assicurato che questa trasgressione del regolamento sarà punita e non mancheranno delle conseguenze e dunque è molto probabile che vengano presi dei provvedimenti per Luca Calvani al Grande Fratello. Tuttavia, stando a quanto sta emergendo in queste ore i provvedimenti disciplinari potrebbero essere più di uno e riguardare anche Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi.

Lorenzo Spolverato viola regolamento Grande Fratello, pesanti accuse di Luca Calvani/ L'ammissione: "È vero"

In arrivo la squalifica per Lorenzo Spolverato, Luca Calvani e Tommaso Franchi al Grande Fratello? Cosa sta succedendo

Del cosidetto ‘bigliettino-gate’ si è ampiamenti parlato in Casa portando ad un duro scontro tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, quest’ultimo ha attaccato l’attore toscano che a sua volta ha smascherato il modello milanese rivelando cosa ha fatto lui dopo la trasferta nel Grande Hermano Spagnolo. In estrema sintesi ha rivelato che Lorenzo Spolverato ha usato il cellulare e raccolto informazioni dall’esterno ed alla fine Lorenzo ha ammesso di aver violato il regolamento.

Maxime Mbandà svela le sue origini al GF: "Ecco come si sono conosciuti i miei genitori"/ "Papà dal Congo…"

E non è tutto, perché in queste ore sui social in molti stanno ricordando che anche Tommaso Franchi, lo scorso novembre, dopo essere tornato dalla Spagna ha riportato notizie dall’esterno ai suoi coinquilini come l’elezione di Donald Trump, un cambiamento nel palinsesto Mediaset e persino la messa in onda del reality La Talpa con la conduzione di Diletta Leotta. Insomma per questi motivi si mormora insistentemente che sono in arrivo dei provvedimenti disciplinari per Lorenzo Spolverato, Luca Calvani e Tommaso Franchi al Grande Fratello, ma cosa rischiano? Secondo molti una squalifica è altamente improbabile ma non si esclude una nomination d’ufficio. Tuttavia cosa accadrà realmente si scoprirà solo nella puntata di questa sera, giovedì 23 gennaio 2025.