Greenland, film diretto da Ric Roman Waugh: Gerard Butler nel cast

Lunedì 9 settembre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film di genere catastrofico del 2020 dal titolo Greenland.

La pellicola è diretta dal regista Ric Roman Waugh, che ha esordito nel 2001 con The Specialist, mentre le musiche hanno la firma del compositore britannico David Buckley, celebre per avere realizzato le colonne sonore della trilogia di 50 sfumature.

Il protagonista è interpretato dall’attore britannico Gerard Butler, diventato famoso a livello internazionale grazie al ruolo di Leonida nel film di successo 300, e che aveva già lavorato con il regista l’anno precedente in Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen.

Al suo fianco l’attrice brasiliana Morena Baccarin, conosciuta dal pubblico per il personaggio della dottoressa Leslie Thompkins nella serie televisiva Gotham e per quello della fidanzata del protagonista nella saga di Deadpool.

Nel cast anche l’attore Scott Glenn, celebre per il ruolo dell’agente dell’FBI Jack Crawford nel film cult Il silenzio degli innocenti (1991).

La trama del film Greenland: un meteorite colpisce la Terra e la salvezza è la Groenlandia

Greenland racconta le vicende di Jeff (Gerard Butler) che, con la sua famiglia, si trova a dover affrontare uno scenario apocalittico.

L’uomo, infatti, è un esperto ingegnere edile che vive con sua moglie Allion (Morena Baccarin) e il loro amato figlio Nathan (Roger Dale Floyd), malato di diabete, ad Atlanta.

Un giorno la loro vita viene sconvolta da una telefonata inaspettata: il governo degli Stati Uniti li informa che sta per avvenire una possibile catastrofe e che hanno la possibilità di salvarsi raggiungendo un rifugio segreto.

Secondo i calcoli degli esperti, infatti, un asteroide soprannominato “Clarke” si sta avvicinando all’orbita terrestre, rischiando di distruggersi in mille pezzi e colpire il pianeta.

Purtroppo quanto previsto dagli scienziati ha luogo e diverse città in varie parti della Terra vengono completamente distrutte, causando milioni di morti e feriti, e generando il panico tra la popolazione.

Davanti a questo terribile scenario, l’unico obiettivo di Jeff è riuscire a salvare la sua famiglia, conducendola in un bunker realizzato in Groenlandia.

Purtroppo riuscire a portare a termine la sua missione sarà tutt’altro che facile, infatti il protagonista dovrà superare numerose difficoltà, tra violente aggressioni e la delicata salute di suo figlio, ma l’uomo non è disposto ad arrendersi, la posta in gioco è troppo alta.