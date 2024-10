GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, GP CITTÀ DEL MESSICO 2024: CHI FARÀ LA POLE POSITION? (OGGI 26 OTTOBRE)

La griglia di partenza Formula 1 di recente ha visto raramente protagonista Sergio Perez, ma in occasione del Gran Premio di Città del Messico 2024 ci sembra doveroso dedicare un approfondimento proprio al pilota che è padrone di casa in questo weekend. Innanzitutto, parlando della lotta per la pole position, dobbiamo ricordare che Perez non è ancora mai riuscito a partire davanti a tutti nel corso del Mondiale 2024 sulla griglia di partenza Formula 1, una delusione sia nel confronto con il compagno di squadra Max Verstappen (che ne ha ottenute ben otto), sia pensando alla crescita delle altre scuderie.

Potremmo parlare di rispetto delle simmetrie: in effetti, uno dei dati più curiosi della pazza stagione Formula 1 è che ben quattro scuderie hanno ottenuto pole position, ma tutte loro ci sono riuscite con un solo pilota a testa. Ecco allora che sulla griglia di partenza Formula 1 abbiamo il netto 8-0 di Max Verstappen sullo stesso Perez in casa Red Bull, poi abbiamo il 6-0 di Lando Norris nei confronti di Oscar Piastri in McLaren, il 3-0 di Charles Leclerc su Carlos Sainz in Ferrari ed infine in Mercedes un 2-0 per George Russell nel confronto con Lewis Hamilton. Se non altro, Sergio Perez può dire di essere in eccellente compagnia…

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: FOCUS SU SERGIO PEREZ

D’altronde l’ultima pole position di Sergio Perez risale a Miami 2023, è quindi passato addirittura un anno e mezzo da quando il pilota messicano della Red Bull è scattato per l’ultima volta davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1. Avrebbe un sapore speciale spezzare questo digiuno proprio a Città del Messico, anche se magari sarebbe più utile un acuto alla domenica, dove il confronto con Verstappen si fa davvero impietoso. Se infatti in tutte le Case di spicco abbiamo visto un pilota dominare sull’altro in termini di pole position, il vero macigno per Sergio Perez sono i 204 punti in meno rispetto a Max Verstappen nella classifica del Mondiale Piloti.

In effetti i due occupano gli estremi opposti: primo l’olandese e ottavo il messicano (peggio non sarebbe possibile considerata la differenza enorme con gli altri team), inoltre gli altri sette driver delle scuderie di punta hanno vinto almeno un Gran Premio e l’unico a non esserci riuscita è proprio Sergio Perez, il cui rendimento sta pesando tantissimo sulle speranze della Red Bull di difendere il titolo Costruttori. Insomma, forse la mancanza di pole position è l’ultimo dei problemi, ma di certo Sergio Perez avrebbe bisogno di lanciare un segnale forte, magari già dalla griglia di partenza Formula 1…