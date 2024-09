GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: PARLIAMO DI MAX VERSTAPPEN

Avrà grande importanza la composizione della griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio di Singapore 2024, perché su un circuito cittadino dalle caratteristiche di Marina Bay superare in gara non sarà operazione delle più semplici – non saremo ai livelli di Montecarlo, ma sicuramente Singapore è il tracciato più simile a quello del Principato in tutto il resto del Mondiale di Formula 1. La caccia alla pole position sarà dunque sicuramente spettacolare, ma rischia di non vedere protagonista Max Verstappen, almeno in base a quanto abbiamo potuto osservare nelle prove libere di ieri.

Vogliamo allora mettere proprio il pilota olandese della Red Bull al centro della nostra attenzione per la griglia di partenza Formula 1. Un anno fa Singapore fu l’unica gara che sfuggì alle ‘lattine’ in tutto il Mondiale grazie al successo di Carlos Sainz con la Ferrari, ma per essere più precisi dovremmo dire che fu l’unica delle ultime 18 corse del 2023 non vinta da Max Verstappen, considerando che gli unici due successi di Sergio Perez furono ad inizio stagione. Ai tempi era un incidente di percorso, oggi è diventata la “normalità” e il pilota olandese sta confermando la sua classe cercando di ottenere il massimo possibile in ogni Gran Premio.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: VERSTAPPEN DAL RECORD AL POSSIBILE INCUBO

Sembra lontanissimo anche l’inizio di questa stagione 2024, che nei suoi primi mesi non lasciava presagire nulla di simile. Parlando delle qualifiche, che più ci interessano in sede di analisi per la griglia di partenza Formula 1, dobbiamo infatti ricordare che Max Verstappen ottenne la pole position in tutte le prime sette gare della stagione, cominciando naturalmente dal Bahrain a inizio marzo e fino a Imola, oltre la metà di maggio. Furono ben due record eguagliati: quello di Alain Prost per le pole position consecutive ad inizio stagione ma anche quello assoluto a quota otto di Ayrton Senna, comprendendo anche la partenza davanti a tutti ad Abu Dhabi 2023.

A Montecarlo poi arrivò nella Griglia di partenza Formula 1 la pole di Charles Leclerc che pose le basi per il trionfo casalingo del pilota della Ferrari e sinceramente l’unico rimpianto per Verstappen sembrava che dovesse essere il fatto che quei record sarebbero rimasti condivisi e non totalmente suoi. Da allora invece tutto è cambiato: in termini di pole position, Max Verstappen è partito davanti a tutti solamente in Austria e avrebbe fatto la pole position anche in Belgio, dove però fu costretto a scontare una penalità, tuttavia siamo passati da 7/7 a 1,5 nei successivi dieci eventi, ma soprattutto è in bilico il Mondiale. La stagione che doveva essere dei record rischia di tramutarsi in un incubo per Max Verstappen…