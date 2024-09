DIRETTA FORMULA 1: A SINGAPORE EMOZIONI ASSICURATE!

La diretta Formula 1 ci regala una doppietta di appuntamenti consecutivi e quindi oggi venerdì 20 settembre è già tempo di vivere le prime due sessioni di prove libere per il Gran Premio di Singapore 2024 sul circuito cittadino di Marina Bay, ambientazione sempre affascinante per gare spesso imprevedibili. L’anno scorso Singapore fu teatro dell’unica vittoria sfuggita alla Red Bull in tutta la stagione, grazie al trionfo di Carlos Sainz al volante della Ferrari: dodici mesi più tardi molto è cambiato e allora forse questa volta la sorpresa sarebbe il ritorno al successo della scuderia anglo-austriaca, che domenica scorsa a Baku ha perso il primato fra i Costruttori.

Per la Ferrari invece la speranza è naturalmente quella di concedere il bis: la Rossa è in forma, tanto che è stato accolto come una mezza delusione il secondo posto di Charles Leclerc in Azerbaigian, che invece solo poche settimane prima avrebbe avuto sapore diverso, pensando alle notevoli difficoltà attraversate dalla Ferrari tra giugno e luglio. D’altronde i colpi di scena sono il tratto saliente della diretta Formula 1 nel Mondiale 2024: Singapore è il luogo perfetto per altre sorprese, ricordando precedenti a dire il vero spesso amari, a cominciare dal famigerato “crashgate” del 2008, anno della prima edizione del Gran Premio di Singapore in Formula 1.

FORMULA 1 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL GP SINGAPORE 2024

Al venerdì la diretta Formula 1 non è visibile in chiaro, dunque solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire FP1 e FP2 del GP Singapore 2024 su Sky Sport F1 (canale numero 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e i contributi di inviati e commentatori. Sempre su abbonamento sarà disponibile anche la diretta Formula 1 streaming video, offerta come al solito da Sky Go oppure Now Tv.

Sono però importanti anche gli orari, a maggior ragione in un weekend nel quale bisogna tenere conto sia del fuso orario sia del fatto che a Marina Bay si corre in notturna. Ecco allora che la diretta Formula 1 comincerà a farci compagnia alle ore 11.30 italiane con la prima sessione di prove libere FP1, che sarà seguita alle ore 15.00 dalla FP2 – come sempre, la durata sarà di un’ora ciascuna.

DIRETTA FORMULA 1: FOCUS SULLA CRISI RED BULL

Tornando nel luogo che un anno fa fu sede dell’unica mancata vittoria della Red Bull in tutto il campionato, vogliamo avvicinarci alla diretta Formula 1 per il venerdì del GP Singapore parlando della scuderia campione in carica, il cui 2024 è stato decisamente più pieno di imprevisti e problemi, a cominciare dal caso di presunte molestie che coinvolse Chris Horner, una vicenda che ha causato spaccature interne al team che evidentemente non hanno fatto bene. C’è poi naturalmente il tema dell’addio di Adrian Newey, che può avere un peso sui deludenti sviluppi della Red Bull nel corso della stagione.

Non possiamo infatti dimenticare che pure il 2024 sembrava inizialmente una “fotocopia” del monologo del 2023: quattro vittorie nelle prime cinque gare, di cui tre con doppietta Verstappen-Perez, mentre Max è arrivato a sette pole position consecutive fino a Imola. Poi iniziò qualche segnale di difficoltà, ma comunque nelle prime dieci gare della stagione Verstappen ne aveva vinte sette. Tutto è cambiato curiosamente in Austria, la casa della Red Bull: era il 30 giugno, da allora le ‘lattine’ non hanno vinto più mentre la McLaren e la Mercedes hanno ottenuto tre successi a testa e uno anche la Ferrari. L’unica buona notizia è che Verstappen ha ancora 59 punti di vantaggio su Lando Norris, ma servirebbe mandare un segnale di ripresa già da Marina Bay, prima del mese di insolita ‘pausa autunnale’: ne vedremo allora delle belle fin dal venerdì con la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Singapore 2024!