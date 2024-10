GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GP AUSTRALIA 2024 PHILLIP ISLAND: LA BATTAGLIA PER LA POLE POSITION (OGGI 19 OTTOBRE)

Siamo pronti ad aprire una nuova tripletta di eventi che avrà un peso fondamentale per il Mondiale, intanto già stanotte ci attende la battaglia per la griglia di partenza MotoGp in vista del Gran Premio d’Australia 2024, dal momento che la pole position a Phillip Island sarà in palio attorno alle ore 2.30 italiane. In copertina al momento potremmo mettere la famiglia Marquez, dal momento che Marc è stato il più veloce nelle pre-qualifiche di ieri proprio davanti al fratello e compagno di scuderia Alex, per un venerdì perfetto per il team Ducati Gresini.

Naturalmente non è una sorpresa che Marc Marquez sia uno dei piloti più veloci e quindi uno dei protagonisti più attesi sulla griglia di partenza MotoGp, sarà invece particolarmente intrigante capire se anche suo fratello potrà essere tra i più veloci anche quando la posta in palio si farà più alta, quindi innanzitutto durante le qualifiche e poi nelle due gare in programma fra oggi e domani a Phillip Island. Da notare inoltre che Jorge Martin e Francesco Bagnaia sono stati rispettivamente quarto e quinto, per cui naturalmente li vedremo a caccia della pole position fra poche ore nella lotta per la griglia di partenza MotoGp.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: FOCUS SU BEZZECHI E DI GIANNANTONIO

Tra i due fratelli Marquez e la coppia di duellanti, in terza posizione ieri si è piazzato Marco Bezzecchi, al quale dunque adesso dedichiamo qualche riga in più nella nostra panoramica sulla griglia di partenza MotoGp. Onestamente il 2024 non è stato un anno facile per il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, che l’anno scorso era stato fantastico terzo in classifica con quattro vittorie e molti altri podi, restando in lotta per il Mondiale fino all’autunno. Musica completamente diversa in questa stagione, con l’unico podio ottenuto con un terzo posto a Jerez e tanti piazzamenti nel gruppo, per cui speriamo che questo ottimo venerdì sia l’annuncio di un finale di stagione brillante.

Sempre nello stesso team, è tra i primi dieci delle pre-qualifiche e quindi vedremo nel Q2 per la griglia di partenza MotoGp anche Fabio Di Giannantonio, per il quale tuttavia la stagione finirà prima del previsto a causa di un intervento chirurgico alla spalla sinistra che sarà necessario dopo la lussazione riportata in Austria. Il pilota e il team speravano di arrivare almeno alla fine del Mondiale, in realtà l’intervento sarà subito dopo la Thailandia, per cui Di Giannantonio è presente a Phillip Island e lo sarà anche a Buriram, ma dovrà saltare Sepang e Valencia per prepararsi poi al meglio al Mondiale 2025.