GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, AL GP GIAPPONE 2024 CHI FARÀ LA POLE POSITION?

Chi seguirà le qualifiche per comporre la griglia di partenza MotoGp in vista del Gran Premio del Giappone 2024 si merita sicuramente il “titolo” di super-appassionato, dal momento che questo verdetto sarà emesso alle ore 4.30 circa del mattino italiano. Sarà una caccia alla pole position per noi notturna e che potrebbe vedere tra i protagonisti anche il sudafricano Brad Binder, perché il pilota della KTM è stato il più veloce nelle pre-qualifiche di ieri e di conseguenza si merita uno spazio speciale nella nostra panoramica.

Non sarà comunque facile per Binder primeggiare sulla griglia di partenza MotoGp, anche perché finora nel 2024 le uniche pole position sfuggite ai piloti Ducati sono andate all’Aprilia, una volta con Maverick Vinales ad Austin e le altre due con Aleix Espargaro, a Barcellona e Silverstone, quindi la soddisfazione sul giro secco manca ancora non solo al sudafricano, ma in generale alla KTM. D’altronde è anche vero che Binder è l’uomo ideale per spezzare i duopoli, se si pensa che nelle prime dodici posizioni della classifica iridata è l’unico che non sia spagnolo o italiano.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: FOCUS SU BRAD BINDER

Spendiamo allora volentieri ancora qualche parola su Brad Binder nella nostra analisi sulla griglia di partenza MotoGp, il suo rendimento è molto costante anche se l’acuto di inizio stagione a Losail, con il secondo posto sia nella Sprint sia nel Gran Premio, non è più stato ripetuto. Il grande obiettivo potrebbe allora essere quello di tornare sul podio, magari anche per rispondere a Pedro Acosta nella battaglia per essere il miglior pilota della KTM, ma naturalmente anche una pole position sarebbe una soddisfazione notevole.

Dato il giusto merito al protagonista forse un po’ a sorpresa del venerdì, per presentare al meglio la situazione di partenza verso la battaglia per la griglia di partenza MotoGp, dobbiamo naturalmente ricordare quali siano i dieci piloti già certi di disputare il Q2 a Motegi. Alle spalle del sudafricano abbiamo avuto un tris di spagnoli con Marc Marquez, Jorge Martin e Pedro Acosta dal secondo al quarto posto, poi Enea Bastianini, migliore degli italiani. Sesto Maverick Vinales davanti a Francesco Bagnaia, poi ecco Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi a completare la top 10 delle pre-qualifiche, che comprende quindi quattro italiani.

