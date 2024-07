I TREND DEL TURISMO/ Le destinazioni e le strategie del settore fino al 2040

Ci sono i meteorologi che si pronunciano, non senza gaffe, sul famoso “che tempo farà”. E ci sono le società di analisi e di settore che per il turismo forniscono le traiettorie sulle nuove tendenze basate sull’analisi di dati storici e modelli predittivi. L’ultimo studio è firmato da Google e Deloitte ed è intitolato “NextGen travellers and destinations”: si tratta appunto dell’esplorazione dei trend attuali e futuri nel settore dei viaggi fino al 2040. La ricerca di Google e Deloitte fornisce una visione dettagliata di come i viaggiatori e le destinazioni evolveranno nei prossimi due decenni, offrendo spunti strategici cruciali per le aziende del settore turistico per adattarsi e prosperare in un mercato in continua evoluzione.

Dal report emergono alcuni punti chiave.

L’evoluzione dei mercati e delle destinazioni: entro il 2040 si prevede una crescita significativa dei mercati di origine e delle destinazioni turistiche. I principali mercati di origine vedranno una maggiore concentrazione, con l’India che entra tra i primi cinque, mentre la Russia scende al sesto posto. Le destinazioni principali diversificheranno, con nuovi Paesi come il Messico che entra nella top 5, mentre l’Italia scende alla sesta posizione.

Cluster di destinazioni chiave: sono quattro i cluster di destinazioni (Mediterraneo, Sud-est asiatico, Medio Oriente, Caraibi) che da soli attrarranno circa il 45% dei viaggiatori globali entro il 2040. Ognuno di questi cluster offre una combinazione unica di risorse naturali, patrimonio culturale e innovazioni moderne.

Comportamento dei viaggiatori: i viaggiatori stanno diventando sempre più informati, con una maggiore ricerca e considerazione prima di prenotare. C’è un aumento delle ricerche e delle opzioni esplorate, indicando una maggiore scrutinio e fiducia nelle decisioni di viaggio.

Implicazioni strategiche per l’industria del turismo: le aziende devono adattarsi a tre principali tendenze di mercato: l’emergere di nuovi mercati di origine, la disruption tecnologica e i requisiti di sostenibilità ESG. È necessaria una maggiore flessibilità, personalizzazione e riconfigurazione dell’industria per navigare con successo nel futuro.

Tecnologia e modelli di business: l’adozione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e gli algoritmi è cruciale per migliorare l’efficienza operativa e prendere decisioni strategiche. I modelli di business evolveranno per essere più flessibili e personalizzati, con un focus sull’innovazione e la sostenibilità.

Crescita della classe media e impatto sui viaggi: la crescita della classe media sarà un driver fondamentale per l’aumento delle partenze internazionali. Entro il 2040, si prevede che il numero di viaggi globali raggiungerà circa 2.400 milioni, con una crescita significativa rispetto ai livelli attuali.

