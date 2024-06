Iga Swiatek, chi è e fidanzato?/ Inizio come ‘riscatto’ sorella infortuna alla finale Roland Garros 2024

Chi è Iga Swiatek e fidanzato: tutto sulla tennista finalista al Roland Garros 2024

C’è l’italiana Jasmine Paolini a contendersi la vittoria ai Roland Garros 2024, per aggiudicarsela però dovrà sfidare e battere oggi pomeriggio, 8 giugno 2024, Iga Swiatek tennista di origine polacca numero 1 della classifica WTA. Chi è Iga Świątek? Nata nel 2001 a Varsavia ha respirato aria di sport sin da piccola. Il padre è un canottiere Tomasz Świątek, canottiere che ha partecipato alle Giochi della XXIV Olimpiade mentre la sorella Agata era una promettente tennista che ha dovuto abbandonare il suo sogno a causa di numerosi infortuni. Iga si è avvicinata al tennist proprio per emulare la sorella.

Iga Swiatek inizia la sua carriera a 14 anni. In carriera ha vinto otto titoli WTA, tra cui l’Open di Francia 2020 ed ha ottenuto in questo modo ben due record: è la prima tennista polacca nella storia ad essersi aggiudicata una prova del Grande Slam in singolare ed inoltre è anche la prima tennista nata nel 2000 ad aggiudicarsi il titolo sia a livello maschile che femminile. Dopo questi breve cenni biografici in molti si chiedono se Iga Swiatek ha un fidanzato. Nonostante abbia un profilo social molto seguito sulla sua vita sentimentale vige il massimo riserbo.

Iga Swiatek chi è? Tennista dei record 37 match consecutivi vinti ed adesso in finale al Rolland Garros

Guardando alla carriera di Iga Swiatek capiamo perché è stata definita ‘la tennista dei record’, grazie ad numero impressionante di record, per fare un esempio nel 2022 vinse 37 match consecutivi diventando la tennista più giovane ad aver completato il Sunshine Double. Timida nella vita e agguerritissima e concentrata sul campo per Jasmine Paolini sarà una vera e propria sfida batterla. Le due però hanno molto in comune, non solo la passione e il talent nel tennis ma anche una comune origine polacca. La campionessa italiana, infatti, ha infatti la madre originaria della Polonia e sull’avversaria ha rivelato: “Cerco di parlare in polacco, ma non è facile. Sono un po’ timida perché non mi sento molto sicura ma, ovviamente, quando la vedo, le faccio le congratulazioni per i titoli che può vincere. Lei fa lo stesso. Si è congratulata con me dopo Dubai.”











