Iginio Massari, chi è e carriera del pasticciere: dalla gavetta alle esperienze tv

Maestro della pasticceria italiana, Iginio Massari è uno dei più celebri nomi in questo campo e vanta una lunga carriera. Originario di Brescia e classe 1942, dopo un’esperienza in Svizzera in cui ha affinato la tecnica e approfondito le conoscenze nel settore della pasticceria, torna in Italia per proseguire la carriera e trova anche l’amore. Dopo aver conosciuto Maria Damiani, sua moglie, mentre lavorava nella pasticceria Camera di Brescia dove lei era di professione cameriera, convola con lei a nozze e dal loro amore nascono due figli, Debora e Nicola.

Iginio Massari, nel corso degli ultimi anni, ha anche iniziato a ritagliarsi uno spazio sul piccolo schermo diventando presto un noto personaggio televisivo. Tra le prime esperienze figura quella di ospite fisso a MasterChef Italia, come giudice delle prove di pasticceria, mentre da quest’anno è stato giudice di Bake Off Italia.

Iginio Massari, la moglie Maria e i figli Debora e Nicola

Iginio Massari è legatissimo alla famiglia, che con lui condivide la passione per la pasticceria e la gastronomia: con la moglie Maria Damiani, per esempio, ha aperto nel 1971 a Brescia la pasticceria Veneto. In un’intervista rilasciata a La Cucina Italiana nel 2022, il pasticcere aveva raccontato della moglie: “All’inizio le stavo antipatico per via della mia voce. Ho tentato di sedurla con un dipinto: un ramo di cachi. Sapevo che li amava“. Parlando invece dei figli Debora e Nicola, ha ammesso: “Loro portano avanti il mio testimone. Sono arrivati naturalmente a questo punto: il lavoro se non lo ami non lo puoi fare”.

È in particolare la figlia Debora Massari ad aver inseguito le orme professionali del padre, appassionandosi di cucina e pasticceria, specializzandosi nei lievitati e diventato anch’essa un’affermata pastry chef. Dopo essersi laureata in Scienze e Tecnologie alimentari, nel 2019 è diventata maestro pasticciere e successivamente collabora nell’azienda di famiglia nell’ambito dell’e-commerce, sviluppando il brand Iginio Massari e diventando oggi membro del consiglio d’amministrazione della Iginio Massari Srl.