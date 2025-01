Nella giornata di oggi – mercoledì 1 gennaio 2025 – andrà in onda in prima serata su Canale 5 alle ore 21:20 la commedia italiana del 2019 intitolata Il primo Natale: il film è stato diretto, scritto ed interpretato da una delle coppie comiche più amate in Italia, Ficarra e Picone, alle prese con il loro sesto lavoro in cui si destreggiano nel doppio ruolo di registi ed interpreti; mentre le musiche hanno la firma del compositore Carlo Crivelli, che ha lavorato in diverse occasioni con i due comici, come in “Il 7 e l’8” (2006), “Andiamo a quel paese” (2014) e “L’ora legale” (2017).

Nel cast di Il primo Natale, oltre al duo comico troviamo anche l’attore genovese Massimo Popolizio – già voce di Lord Voldemort nell’intera saga fantasy di “Harry Potter” e interprete di numerosi lungometraggi campioni d’incasso, tra cui “Romanzo criminale” (2005), “Mio fratello è figlio unico” (2007) e “La grande bellezza” (2013) -, e l’attrice Roberta Mattei, candidata ai David di Donatello 2017 per “Veloce come il vento” di Matteo Rovere.

La trama del film Il primo Natale in onda oggi su Canale 5

Il film Il primo Natale è ambientato a Rocca di Mezzo Sicula – un piccolo paese siciliano – la cui parrocchia è gestita da don Valentino: quest’ultimo è molto attento alla ricostruzione della Natività e segue con estrema pignoleria la creazione del presepe vivente da parte dei suoi fedeli; ma nel frattempo Salvo, uno scaltro ladro, si candida per il ruolo di Giuseppe con l’obiettivo di mettere le mani sul prezioso bambinello presente nella Chiesa.

Il furfante protagonista di Il primo Natale – però – viene colto sul fatto proprio dal parroco e i due iniziano un divertente inseguimento che li conduce direttamente indietro nel tempo, fino ad arrivare ai tempi della natività di Gesù dove saranno costretti ai lavori forzati dai soldati romani: se da un lato don Valentino si affida alla sua fede per ritornare a casa, dall’altro Salvo – che ovviamente non crede in Dio – cerca solo di liberarsi dell’uomo di chiesa; il tutto mentre Erode viene a conoscenza che il Salvatore sta per nascere e che solamente i due viaggiatori temporali protagonisti di Il primo Natale sono a conoscenza del luogo in cui verrà alla luce.

Valentino e Salvo finalmente giungono nella città di Betlemme e riescono a scovare un fabbro in grado di rompere le catene che li tiene legati: si tratta di Isacco, che deciderà anche di condurli dalla sua famiglia, coinvolgendoli – loro malgrado – nella rivoluzione che l’uomo, insieme agli Zeloti, desidera portare a termine per uccidere il re, colpevole di una violenta oppressione. Dal conto loro Valentino e Salvo, però, non vogliono uccidere l’uomo e vengono così considerati dei traditori dai rivoluzionari, mentre Erode è sulle loro tracce per scoprire dove nascerà il “Re dei Giudei” al fine di eliminarlo e da lì inizierà il lungo viaggio dei nostri atipici ‘eroi’ centrale nella trama di Il primo Natale per salvare il Signore e tornare al loro tempo.