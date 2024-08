Elisa Longo Borghini e il marito Jacopo Mosca, scambio di dediche prima della gara di ciclismo alle Olimpiadi 2024

Le professionista del ciclismo femminile affronteranno la corsa su strada delle Olimpiadi di Parigi 2024 si prevede una grande gara e tra di loro ci sarà anche la ciclista Elisa Longo Borghini. Chi è? Classe 1991, figlia dell’ex sciatrice di fondo Guidina Dal Sasso e sorella dell’ex ciclista Paolo Longo Borghini, inizia a pedalare a 9 anni seguendo proprio l’esempio del fratello. È stata definita dagli esperti una ciclista completa: ha un buon passo in salita, è veloce a cronometro e ha la capacità di inserirsi nella fuga giusta come dimostra il vasto palmares di podi ottenuto dal 2011 ad oggi (nel 2020 vince un bronzo iridato e un argento europeo).

Il suo palmares vanta tanta primati e vittorie. È stata la prima italiana a vincere il giro delle Fiandre (2015 e 2024) ed campionessa del Giro d’Italia 2024, si consacra come una delle migliori protagoniste del ciclismo azzurro centrando la medaglia di bronzo nella prova in linea ai Giochi Olimpici di Rio dopo aver sfiorato il podio nella prova contro il tempo e a Parigi e pronta per affrontare nuova impresa. Il marito di Elisa Longhi è Jacopo Mosca, anche lui ciclista professionista. In questi giorni entrambi si sono scambiati tenere dediche sui social, il 30enne ha ammesso: “Buona olimpiade amore mio” e lei ha risposto con un semplice cuore rosso.

Jacopo Mosco è il marito di Elisa Longo Borghini: si sono sposati nell’ottobre 2023

Elisa Longo Borghini e Jacopo Mosca sono marito e moglie dall’ottobre 2023. La ciclista ossolana di 34 anni si è sposata al santuario del Boden di Ornavasso. E non poteva che essere il ciclismo e la bicicletta il tema ricorrente della cerimonia, che ha visto la partecipazione di tanti volti noti del mondo delle due ruote. Sul marito Elisa Longhi Borghini in un’intervista ripresa da La Stampa ha confessato: “Io sono maturata e ho nuove energie, lui mi ha donato serenità”.