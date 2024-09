JEnerational Mentoring, via al progetto: studenti e manager a confronto

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al progetto di reverse mentoring “JEnerational Mentoring”, lanciato dall’Associazione “Parma, io ci sto!” insieme con l’Associazione JEParma e il supporto di Federmanager Parma. Il progetto nasce per promuovere l’inclusività all’interno delle aziende, con la collaborazione intragenerazionale, per superare le differenze e i pregiudizi verso i giovani talenti. L’iniziativa di reverse mentoring è basata sulla pratica per la quale individui meno esperti condividono le proprie conoscenze con i più esperti, invertendo dunque il canonico modello.

L’idea è nata dall’idea dagli iscritti all’Associazione “Parma, io ci sto!”, che hanno espresso la volontà di utilizzare proprio questa modalità di mentoring aziendale per avvicinare le diverse generazioni. Lo scopo del progetto “JEnerational Mentoring” è quello di creare un dialogo tra studenti e imprenditori, favorendo una cultura aziendale inclusiva, creando un’esperienza interessante per entrambe le generazioni. L’iniziativa si realizzerà coinvolgendo venti studenti universitari e venti imprenditori e si diramerà in sei differenti incontri che avverranno dal 5 ottobre al 9 novembre.

JEnerational Mentoring, quattro temi discussi nel corso del primo incontro

Nel primo incontro di “JEnerational Mentoring”, progetto lanciato dall’Associazione “Parma, io ci sto!”, lo scopo sarà quello di creare uno spirito di squadra attraverso lo svolgimento di diverse attività. Saranno quattro i temi al centro dell’iniziativa: la leadership, il valore, il lavoro e il benessere. Gli argomenti verranno discussi e approfonditi dai partecipanti, che si scambieranno a vicenda conoscenze e nozioni delle quali sono in possesso. L’ultimo incontro è previsto per sabato 9 novembre: in quest’occasione verranno presentati i risultati ottenuti dai vari team e si giungerà alla conclusione.

“JEnerational Mentoring” ha come obiettivo quello di instaurare legami profondi tra giovani ed esperti, insegnando a studenti e imprenditori a collaborare tra loro, trasformando il divario generazionale in un punto di forza. L’associazione “Parma, io ci sto!”, che ha promosso il progetto, è nata nel 2016 grazie a cinque soci: Alessandro Chiesi, Guido Barilla, Andrea Pontremoli, l’Unione Parmense degli Industriali e Fondazione Cariparma.