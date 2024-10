Chi è Jenny, la corteggiatrice di Alessio Pecorelli a Uomini e Donne

Strada in salita per Alessio Pecorelli che sta continuando a conoscere le sue corteggiatrici anche se, per il momento, non c’è ancora una preferenza. Tra le corteggiatrici di Alessio c’è Jenny che, nella puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre 2024, scopre di essere tra le preferite del tronista che, dopo aver fatto un’esterna con 3 ragazze, decide di eliminare due tenendo, invece Jenny per la quale ammette di provare un interesse. Dopo aver fatto la prima esterna con Alessio, Jenny si è lasciata andare ad un’importante dichiarazione ammettendo di provare un forte interesse per Alessio.

“A me piace, vado a pelle. In esterna ha confermato la mia sensazione. Ho ballato con Michele, non ho avuto quel brivido che ho bisogno di avere. Se non c’è non parte. Ho imparato questo. Alessio è molto simile a me. Ci siamo guardati tutto il tempo dell’esterna negli occhi. Non è una cosa comune, per niente. Io faccio tanta fatta fatica ad aprirmi perché non mi piace mai nessuno. Questa cosa mi destabilizza, ho bisogno di fidarmi per aprirmi anche a livello fisico. Credo che anche lui sia attratto”.

Jenny e l’esterna con Alessio Pecorelli a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre, Alessio Pecorelli decide di tenere Jenny tra le sue corteggiatrici e Jenny tira un sospiro di sollievo perché temeva di essere anche lei eliminata. Tra il tronista e la corteggiatrice c’è stata un’esterna tranquilla cucinando del sushi.

I due sono stati bene e in studio raccontando le emozioni e le sensazioni provate. Si sono raccontati e si sono aperti ad una conoscenza più profonda. Lei, al centro dello studio, ammette di essere molto presa da Alessio il quale, a sua volta, ammette di avere interesse per Jenny al punto da aver tenuto solo lei.

