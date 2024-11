A poche ore di distanza dal discorso – ve ne avevamo già parlato in quest’altro articolo – con cui Kamala Harris ha accettato al (sonora) sconfitta alle Elezioni USA 2024 contro il Repubblicano Donald Trump è arrivato lo speculare intervento di Joe Biden apparso brevemente davanti alla nazione nel pomeriggio di oggi promettendo che il passaggio di poteri sarà del tutto pacifico ed ordinato per onorare il mandato affidato dall’elettorato al tycoon che aveva già occupato la Casa Bianca dal 2016 al 2020; il tutto con la promessa da parte di Joe Biden che la battaglia non si fermerà.

In apertura del suo intervento, Joe Biden ha voluto ricordare – come fatto già dalla Harris ieri – che l’America si regge attorno al principio inalienabile del rispetto degli elettori e delle elezioni svolte “in modo pacifico” per dirsi pronto a “garantire una transizione ordinata e pacifica” che onori “la scelta fatta dal Paese”: l’obiettivo è quello di “far scendere la temperatura” che si è vertiginosamente alzata durante la campagna elettorale per “mantenere l’integrità del sistema elettorale che è giusto, onesto e trasparenze” e proprio per questa ragione ha già mandato alla sua amministrazione per “onorare la costituzione permettendo una transizione pacifica il prossimo 20 gennaio”.

Joe Biden: “Abbiamo perso ma adesso è il momento di rialzarsi e lavorare all’America dei nostri sogni”

Congratulandosi con Kamala Harris per la sua campagna elettorale “stimolante”, Joe Biden ha voluto anche descrivere la sua attuale vice come una persona dotata di un fortissimo “carattere e una scorza dura”, lasciando trasparire – secondo alcuni commentatori – una certa freddezza nei confronti dell’alleata, forse legata alle accuse mosse dai suoi collaboratori che hanno collegato la sconfitta al mandato di Biden; mentre spiega di aver già sentito telefonicamente ieri Donald Trump per “congratularmi della vittoria e invitarlo alla Casa Bianca” specificando che – quasi naturalmente – il tycoon ha accettato la proposta.

Rivolgendosi – poi – al suo elettorato deluso, Joe Biden ha voluto mettere in chiaro che seppur “abbiamo perso questa battaglia” è arrivato il momento di non darsi per vinti rialzandosi per realizzare “l’America dei vostri sogni“; per poi concludere il suo discorso ricordando che “questa è stata una presidenza storica” che è stata in grado di “cambiare la vita di moltissime persone” con un impatto che facilmente si estenderà “ai prossimi 10 anni”, per poi precisare che “ora abbiamo 74 giorni per finire il mandato” onorandolo fino all’ultimo prima di lasciare “l’economia più forte del mondo”.