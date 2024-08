Due curiosi video sono stati pubblicati nelle scorse ore sulla pagina Instagram Libsoftiktokofficial, inerenti due elettori di Kamala Harris. Si tratta di due filmati che puntano ovviamente a schernire alcuni dei votanti della candidata alla presidenza degli Stati Uniti 2024, succeduta dopo la decisione di Joe Biden di abbandonare la nave. Il primo è senza dubbio il più curioso e viene descritto come un “ragazzo bianco che si identifica in un gatto per Kamala”.

Nel video si vede questo ragazzo con degli evidenti orecchini a forma di cuore con i colori della bandiera della pace, che si rivolge alla telecamera del proprio smartphone dicendo: “Sono una bellissima donna di colore che a volte si identifica anche come gatto o cane, quindi spero che tu abbia un guinzaglio o una lettiera per i tuoi ospiti e per quelli che si identificano come gatto o cane”. Sembrerebbe esservi un po’ di confusione, e lo stesso senso lascia il secondo video che vi proponiamo e che trovate qui in basso, che viene invece “catalogato” con il nome di: “Un uomo trans gay e incinta che ha abortito per Kamala Harris”.

KAMALA HARRIS, ELETTORI BIZZARRI: IL TEMA DELL’ABORTO

In questo caso si vede un altro degli elettori di Kamala Harris, un ragazzo intervistato a cui gli si chiede come mai sia intenzionato a votare per Kamala Harris e che replica che non è intenzionato a perdere i propri diritti. Chi parla sembrerebbe essere una giovane che però si identifica in maniera differente ovviamente, “uomo trans gay e incinta”, e il riferimento è alla nota battaglia portata avanti dal Partito Democratico per rendere molto più accessibile in tutti gli Stati Uniti d’America l’interruzione volontaria di gravidanza, cosa a cui invece si oppone fermamente Donald Trump e in generale i Repubblicani. Ricordiamo che Kamala Harris non è cattolica e che è notoriamente a favore dell’aborto, e lo ha ribadito anche nel primo comizio tenuto alla fine del mese di luglio.

