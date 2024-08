KAMALA HARRIS RISALE NEI SONDAGGI SULLE ELEZIONI USA 2024: LO SCENARIO A 3 MESI DAL VOTO

L’immagine che viene continuamene riferita dai media americani davanti ai nuovi sondaggi in arrivo sulle Elezioni Presidenziali Usa 2024 è sempre la stessa: Kamala Harris sorridente, Donald Trump imbronciato. Il senso è poi ancora più chiaro: con il ritiro di Biden, l’ex Presidente Usa non è più così sicuro di battere l’avversario Dem al voto del 5 novembre 2024 e quindi reagirebbe in maniera frenetica alla rimonta avvenuta in poche settimane dall’attuale vicepresidente degli Stati Uniti.

Ebbene, tutto questo nel guardare i sondaggi politici sulle Elezioni Usa 2024 che però – per definizione – hanno margine di errore, potenziali “abbagli” e continue sotto/sopravvalutazioni: insomma, il testa a testa probabilmente si deciderà solo a ridosso delle Presidenziali, anche se per il momento la “luna di miele” tra la stampa americana e Kamala Harris non sembra destinata ad interrompersi. Negli ultimi sondaggi YouGov per l’Economist si evidenzia infatti un vantaggio di 2% della candidata dem contro Trump, pareggiato però dal +2% del repubblicano contro la vice Biden secondo i sondaggi CNBC dell’8 agosto scorso. Certo, rispetto alla sfida Biden-Trump, la presenza di Harris ha stravolto la campagna elettorale, rendendo anche più complesso redarre sondaggi vista la campagna elettorale letteralmente “schizofrenica” avvenuta finora.

SWING STATES, IL GRANDE CAOS SUI SONDAGGI USA 2024: IL TESTA A TESTA TRUMP-HARRIS PROSEGUE…

Il recupero di Kamala Harris sembra però effettivo rispetto a qualche settimana fa visto sopratutto i dati in arrivo dai sondaggi delle Elezioni Usa 2024 redatti dal Siena College per il New York Times: in ben tre dei canonici “Swing States” (gli “Stati in bilico” che storicamente cambiano maggioranze molto rapidamente tra un’Elezione presidenziale e l’altra) Harris sarebbe in vantaggio. Si tratta del Wisconsin (+4%), Pennsylvania (+4%) e Michigan, con +4% su Donald Trump: nell’ultimo anno in questi tre Stati v’era stata sostanziale parità tra il tycoon e il Presidente Biden, confermando così una buona rimonta operata dalla vicepresidente Dem in queste settimane.

Se si osserva però una fotografia più ampia proprio sugli stessi “Swing States”: secondo la media dei sondaggi sulle Elezioni Usa 2024 prodotta da RealClearPolitics, Trump è ancora avanti in 5 dei 7 Stati in bilico, nonostante la rimonta importante di Kamala Harris: in Georgia il vantaggio del candidato repubblicano si è ridotto allo 0,6%, in Nevada è ampio (+4%) mentre in Arizona e North Carolina si assiste ad un rispettivo +2,8% e +3% a favore di Donald Trump. Il trend è in aumento per Harris, e anche gli scommettitori iniziano a pendere sulla candidata Dem (per il 50,4%), ma il testa a testa permane e probabilmente si vedrà risolvere solo dopo i dibattiti tv se non, del tutto, con le Elezioni Presidenziali del novembre 2024.