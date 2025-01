Si può già tranquillamente parlare di un vero e proprio flop per il remake (tecnicamente di dovrebbe parlare di un “libero adattamento”) in salsa woke del classico di Alexandre Dumas I Tre Moschettieri intitolato ‘Toutes pour une‘ – che potremmo tranquillamente chiamare ‘Le tre moschettiere‘ – uscito lo scorso 23 gennaio nelle sale cinematografiche francesi e che per ora (e data l’opinione generale possiamo anche immaginare che non cambierà nulla neppure nei prossimi mesi) non è ancora stato distribuito né in Italia, né negli altri paesi: tra critica ufficiale e pubblico – infatti – ‘Le tre moschettiere’ sembra non aver convinto veramente nessuno, tanto che ad oggi sul famoso sito IMDb conta una media di 1,7 stelle su 10 totali.

Prima di arrivare al parere di pubblico e critica, vale la pena ricordare che il film ‘Le tre moschettiere’ prende il via dalla storia di Sara che casualmente scopre che il trio di moschettieri al servizio di Luigi XIII – che nello scritto di Dumas includeva Athos, Porthos e Aramis, ai quali si aggiunge il giovane D’Artagnan – era in realtà composto da tre donne mascherate da uomini, decidendo (esattamente come il nostro D’Artagnan) di seguire le loro orme ed avventure in un lungo viaggio interiore.

‘Le tre moschettiere’ non convince critica e spettatori: meno di 10mila biglietti staccati in cinque giorni

Insomma, la trama di ‘Le tre moschettiere’ non sembra avere nulla di eccezionale, se non la volontà di riscrivere la storia originale per renderla – in qualche modo – più femminista; ed è proprio questa completa assenza di eccezionalità ed inventiva che non sembra essere piaciuta particolarmente al pubblico: a livello strettamente numerico – fermo restando un investimento iniziale per la produzione di 10 milioni di euro – nel primo giorno al cinema le 564 sale che l’hanno proiettato hanno registrato solamente 2 spettatori l’una (1.271 in totale); mentre nei primi cinque giorni con 155 copie totali gli spettatori sono stati solamente 9mila 407.

Oltre al parere del pubblico – di per sé forse poco indicativo, ma che ci parla anche di un misero 2 su 5 su AlloCiné e di un 2,9 su 10 su SensCritique -, è interessante notare che a livello generale l’unico quotidiano ad aver parlato (per così dire) bene del film ‘Le tre moschettiere’ è stato Le Parisien che ha lodato le doti attoriali delle quattro protagoniste; mentre Le Monde parla di un film “prevedibile e formattato”, Libération di una vera e propria “spada nell’acqua”, Le Figaro di un poco convincente “femminismo degli zoccoli” e – addirittura – di una vera e propria “debacle” cinematografica.