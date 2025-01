LILIANA RESINOVICH, A QUARTO GRADO UN DIETRO LE QUINTE ESCLUSIVO…

Quarto Grado ha mandato in onda ieri sul caso di Liliana Resinovich un fuorionda della cugina di Liliana Resinovich, Silvia Radin, uno dei membri della cosiddetta “banda degli onesti”, così come li definisce Sebastiano Visintin, ovvero, i famigliari della vittima che stanno cercando la verità da tre anni e che puntano il dito proprio contro lo stesso Sebastiano. I due erano stati ospiti di una puntata di Quarto Grado di fine anno, e hanno avuto un’accesa discussione in diretta televisiva, essendo su due pianeti completamente diversi in quanto ad opinioni. Ieri sera il talk condotto da Gianluigi Nuzzi ha mandato in onda un fuorionda, quanto successo dietro le quinte, dove l’astio è proseguito a conferma di un clima tutt’altro che famigliare all’interno della famiglia Visintin-Resinovich. “Appena fuori dal nostro studio – racconta Quarto Grado – è andato in scena il secondo atto di questo scontro acceso”.

Le immagini mostrano quindi Silvia, la cugina di Liliana Resinovich, che domanda: “Devo stringere la mano a Sebastiano? Ma assolutamente no, lui deve chiedere prima scusa a Liliana, a me la mano non la dà nessuno”. Poi ha rincarato la dose, sempre dietro le quinte: “Ma una persona simile?”. E ancora: “Io sono una persona rispettabile poss andare in giro a testa alta, lui non lo potrà più fare, se lo sta già facendo adesso che se ne stia… adesso sta zitto? Davanti alle telecamere non ha il coraggio di parlare? Vuole confrontarsi con me? Così stando zitto?”. Il programma aggiunge: “Silvia si è dimostrata riluttante a qualsiasi contatto con Sebastiano mentre l’uomo ha puntato il dito contro Claudio, l’eterno rivale”.

LILIANA RESINOVICH, FUORIONDA SEBASTIANO-SILVIA: “LUI TI FA LE MOINE…”

Viene quindi mandata in onda un’altra parte di quanto accaduto dietro le quinte, con Sebastiano, marito di Liliana Resinovich, che dice a Silvia: “Tu devi guardare quelli vicino a te” la cugina di Lily che replica: “Io li ho guardati, sono tre anni che ti guardo negli occhi e tu invece non guardi mai nessuno negli occhi. Stai con la testa bassa perchè non hai il coraggio... perché non hai parlato con me dall’inizio, adesso vuoi parlare con me, hai la coda di paglia”. E Sebastiano replica: “Hai parlato con Sterpin, bella gente”, e Silvia: “Certo, finchè vivo”, ripetendolo due volte. “Questo confronto pieno di sottintesi – aggiunge Quarto Grado – ha portato a galla vecchie ruggini che niente hanno a che fare con la morte di Lilly”.

Sebastiano aggiunge: “Lei ha avuto la fortuna di avere un marito meraviglioso”, ma Silvia aggiunge: “Non parlare di mio marito, non sei degno di nominarlo”, ma Sebastiano non ci sta: “Io parlo di tuo marito perchè era un uomo eccezionale”. Di nuovo la voce del talk: “L’ostilità di Sebastiano e Silvia, da sempre su barricate opposte non è insomma scemata durante questo confronto che la cugina ha voluto chiudere in maniera lapidaria”, mandando quindi in onda le parole di Silvia Radin: “Lui fa sempre così, vedi come ti compra? Ti compra e ti fa le moine, lui fa con tutte le donne così ma con me non attacca”.