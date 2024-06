Litigano in strada e la moglie lo butta giù da un ponte/ Volo di 5 metri e prognosi di 40 giorni

Tragedia sfiorata nel palermitano, dove dopo un’accesa lite tra coniugi in mezzo alla strada, la donna lo avrebbe spinto giù da un ponte il marito, facendolo precipitare per fortuna di soli cinque metri: l’uomo ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti e forse proprio la donna: sul luogo – un viadotto che collega Ficarazzi e Aspra – sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118: l’uomo è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo, dove è stato ricoverato.

Nel reparto di osservazione breve intensiva, i sanitari tengono sotto controllo l’uomo, che ha riportato fratture al bacino e alle ossa nasali: la prognosi è di 40 giorni. Nel frattempo i militari di Ficarazzi, che indagano sul caso, hanno identificato la donna che è stata interrogata per chiarire la dinamica di quanto accaduto: i due, secondo i carabinieri, starebbero attraversando un periodo complicato caratterizzato da litigi frequenti, culminato proprio con il terribile litigio di ieri che avrebbe potuto provocare una vera e propria tragedia.

I fatti di Palermo pochi giorni dopo la tragedia di Giada Zanola

La donna avrebbe spinto via il marito nel palermitano facendolo cadere da un ponte dopo un litigio: secondo gli inquirenti i due sarebbero in fase di separazione e questo sarebbe stato solo l’ultimo episodio di liti accese di coppia. La signora, di dieci anni più grande del marito, è stata denunciata mentre lui è ricoverato in ospedale, al Civico di Palermo, con una frattura al bacino. L’episodio di Aspra arriva, purtroppo, pochi giorni dopo una storia simile terminata in maniera ancor più tragica: quella di Giada Zanola, gettata giù da un cavalcavia della A4, a Vigonza, in provincia di Padova. A buttarla giù dal ponte è stato l’ex compagno, che ha poi finto che Giada si fosse suicidata.











