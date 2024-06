Lo xilitolo fa male? Studio: “Può portare a ictus o infarto”/ Lo zucchero è contenuto in gomme e dentifrici

Lo xilitolo, dolcificante a basso contenuto calorico, se consumatoin grandi quantità potrebbe causare gravi danni alla salute, secondo uno studio pubblicato sullo European Heart Journal. La sostanza si trova soprattutto in prodotti come gomme da masticare e dentifrici: se consumata eccessivamente, questa aumenterebbe i rischi di infarto e ictus. A sottolineato sono stati gli studiosi della Cleveland Clinic, che hanno analizzato i campioni di sangue di quasi 3.000 persone sottoposte a valutazione per malattie cardiache tra il 2004 e il 2011, provenienti da Regno Unito e Stati Uniti.

Dalle analisi svolte sui campioni di sangue è emerso che una serie di zuccheri alcolici hanno un ruolo importante sulla funzione cardiovascolare: questi, se consumati in grandi quantità, possono appunto fare male alla salute. Tra questi troviamo xilitolo ed eritritolo: per quanto riguarda il primo, lo studio ha dimostrato che chi aveva un alto livello nel sangue aveva quasi il doppio del rischio di infarto, ictus e morte rispetto a chi invece aveva bassi livelli. Inoltre, secondo la ricerca, alcuni dolcificanti artificiali possono far peggio al nostro organismo anche in termini di perdita di peso, perché il nostro corpo si aspetta più calorie e rende così difficile la perdita di peso, come sottolinea Il Messaggero.

Lo xilitolo ha anche vari effetti benefici

Lo xilitolo è un dolcificante a basso contenuto calorico ed è spesso utilizzato nelle gomme da masticare, nelle caramelle con poche calorie e nei dentifrici. Questo è benefico per la salute dentale: infatti avrebbe il potere di ridurre le carie e rinforzare i denti. Inoltre, secondo altri studi, lo xilitolo sarebbe utile nella rimineralizzazione degli strati più profondi dello smalto dei denti oltre che in grado di ridurre l’incidenza di infezione all’orecchio nei bambini. I suoi effetti benefici, dunque, sono vari: questo zucchero si può trovare anche in fibre di frutta e verdura come avena, funghi, mais, canna da zucchero, ovviamente in basse quantità.

Nonostante questo, se consumato eccessivamente, lo xilitolo può far male, come mostrato dallo studio pubblicato sullo European Heart Journal. Secondo il responsabile della ricerca, il dottor Hazen, “il consumo di un prodotto che contiene livelli elevati di xilitolo potrebbe aumentare il rischio di eventi legati al coagulo di sangue”: per l’esperto sono necessari ulteriori studi per chiarire al meglio la questione.











