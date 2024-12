Continuano le incomprensioni tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello. Nella serata di mercoledì hanno messo fine alla loro relazione dopo la scenata di gelosia di lui che non ha tollerato il balletto fatto dall’ex velina con Alfonso D’Apice. Ieri notte durante un confronto il gieffino è andato su tutte le furie ed è sbottato contro la ballerina, ancora una volta ha tirato in ballo il fatto che ha ballato con il napoletano e lui ha fatto lo scemo toccandola.

Dopo la lite Shaila Gatta aveva detto a Lorenzo Spolverato che doveva accettare il fatto che questo è il suo lavoro e che fuori dal Grande Fratello sarà così. Lui però si è detto diffidente perché in passato è stato tradito a livello di fiducia e questo lo fa stare male. Le giustificazioni del gieffino non sono affatto piaciute alla ballerina, durante il confronto gli animi si sono scaldati sempre di più.

Shaila Gatta continua a non comprendere l’atteggiamento di Lorenzo Spolverato, durante il loro confronto nella notte visibilmente agitata gli ha detto: “Allora se io ho avuto dei cani al posto di fidanzati ora ti tratto di me**a? Ma che cavolo stai dicendo?” Le sue parole hanno fatto agitare ancora di più il gieffino, in preda alla rabbia ha fatto una sfuriata ma la regia ha preferito cambiare inquadratura. Non si è quindi visto cos’altro è successo tra loro durante la discussione animata perché è scattata la censura.

Dopo aver litigato Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno deciso di non tornare insieme, al momento infatti la rottura sembra definitiva. Poco dopo lui si è sfogato con alcuni suoi compagni di avventura ai quali ha raccontato che non è cambiato nulla tra loro dopo il confronto. A detta sua cercheranno di avere un rapporto civile nella casa più spiata d’Italia, pensa che con il suo tentativo di chiarire la gieffina abbia solo peggiorato la situazione. Il gieffino ha anche detto di aver scoperto cose di lei che non gli piacciono e che non è pronto ad affrontare ed è per questo che ha deciso di mettere fine alla loro relazione perché insieme non riescono ad essere felici.