Luca Sito, chi è?/ Grande speranza dell’atletica, ha il record italiano sui 400 metri (oggi 10 giugno 2024)

LUCA SITO, CHI È? OGGI LA FINALE NEI 400

C’è grande attesa agli Europei atletica 2024 Roma per la finale dei 400 metri maschili, e allora possiamo brevemente scoprire chi è Luca Sito che andrà a caccia di una medaglia che potrebbe essere bellissima. Iniziamo dalle generalità, perché già da qui si capisce che Sito potrebbe essere il volto nuovo dell’atletica italiana: è nato a Milano nel maggio 2003, dunque da pochissimo ha compiuto 21 anni.

Filippo Tortu, chi è?/ Enfant prodige dell'atletica in cerca di gloria agli Europei Roma (10 giugno 2024)

Origine napoletana (lo sono i genitori), cresciuto con il mito di Diego Armando Maradona tanto da aver iniziato a giocare a calcio prima di dedicarsi all’atletica. Per gli appassionati naturalmente è noto da tempo, il nostro Paese lo ha scoperto invece la scorsa estate agli Europei Under 23: in Finlandia, Sito si è preso la medaglia d’oro nella 4×400 correndo insieme a Riccardo Meli, Francesco Domenico Rossi e Lorenzo Benati. Primo frazionista, con 3’02’’49 ha stabilito con i compagni il nuovo record europeo Under 23 regolando Turchia e Gran Bretagna.

Fausto Desalu, chi è?/ Uno degli eroi della 4x100 olimpica, stasera la finale dei 200 a Roma (10 giugno 2024)

IL GRANDE 2024 DI LUCA SITO

Poi per Luca Sito è arrivato il 2024, l’anno della definitiva esplosione sulla scena. Ad aprile ha corso i 400 metri in 45’’65, agli Europei di Firenze questa misura gli è valsa il primato personale che ha ulteriormente ritoccato, abbassandolo di ben 30 centesimi netti, a Montreuil. In questo modo Luca Sito si è presentato agli Europei atletica 2024 Roma in grande spolvero, e come uno dei volti da tenere d’occhio. Detto fatto: il 7 giugno lui, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione hanno vinto la medaglia d’argento nella 4×400 mista, arrendendosi solo all’Irlanda e timbrando il record italiano.

Nicolò Zaniolo, chi è?/ Inizio sfolgorante a Roma, poi infortuni e difficile gestione (oggi 3 giugno 2024)

Per Sito però le emozioni non sono finite: presente nella semifinale dei 400 metri, ha corso in 44’’75 ritoccando il primato nazionale di due centesimi, e strappandolo a Davide Re. Questa sera nella finale agli Europei atletica 2024 Roma Luca Sito va a caccia di quella che sarebbe già la seconda medaglia continentale: a 21 anni una gran bella soddisfazione, naturalmente facciamo tutti il tifo per lui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA